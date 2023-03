Inauguration de The House of Cannabis à SoHo le 7 avril et vente de billets en ligne





The House of Cannabis (THCNYC) annonce aujourd'hui une vente de billets en vue de son inauguration prévue pour le 7 avril. The House of Cannabis est la toute première maison permanente dédiée à la « culture high » et à son impact sur la musique, l'art, la mode, les changements sociaux et la culture. Dix expériences immersives incroyables développées par des artistes et des cinéastes transportent les invités à travers les nombreux domaines de la culture du cannabis. Les billets sont en vente sur www.thcnyc.com.

« Cette toute première maison permanente met en lumière l'influence incroyable qu'a pu exercer le cannabis sur la culture », déclare Robert Frey, PDG de Westside Museum LLC. « Que vous soyez un amateur de cannabis ou tout simplement curieux, que vous l'utilisiez pour vous soigner ou pour vous détendre, je pense que tout le monde sera surpris par le sens artistique et les récits qui accompagnent ces expériences. Si vous comprenez la communauté du cannabis, vous savez qu'elle est synonyme de connectivité, de créativité et qu'elle soulève d'importants problèmes sociaux. Nous voulions créer un espace haut de gamme qui encourage ces valeurs communautaires. »

Un bâtiment historique en fonte cumulant une superficie de 30 000 pieds carrés, situé à l'intersection emblématique de Howard et Broadway, abrite cette nouvelle destination de voyage. L'espace comprend un salon privé ainsi qu'une zone publique au rez-de-chaussée proposant des activités, un café, une petite épicerie, des démonstrations de soufflage de verre et offrant une sélection de produits fonctionnels inspirés du cannabis.

Les espaces d'exposition payants seront ouverts tous les jours de 11h à 20h. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : www.thcnyc.com ou suivez-nous sur Instagram @THCNYC.

À propos de The House of Cannabis

The House of Cannabis (THCNYC) offre la toute première expérience immersive multisensorielle où les visiteurs sont transportés à travers la culture du cannabis. Ce voyage interactif propose 10 expériences immersives développées par des artistes et des cinéastes de premier plan, tissant les liens entre le cannabis et la mode, la musique, l'art, la culture pop et l'agriculture d'une manière unique et convaincante. Située à SoHo, l'un des quartiers les plus emblématiques de New York, THCNYC occupe cinq étages d'un bâtiment historique en fonte de plus de 30 000 pieds carrés. Cette nouvelle institution culturelle offre une sélection d'activités, un café snack et une petite épicerie, ainsi qu'un espace de travail et de détente privés. Participez à la révolution et abordez la culture du cannabis sous un nouvel angle. Suivez-nous sur Instagram @THCNYC ou rendez-vous sur le site thcnyc.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 23 mars 2023 à 13:10 et diffusé par :