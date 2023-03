/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant une aide financière du gouvernement du Québec dans la Vallée-du-Richelieu/

Avant même le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a pris des mesures pour lutter contre la pauvreté et soutenir les Canadiens et l'économie. Les résultats parlent d'eux-mêmes : le taux de pauvreté global au Canada a...

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, invite les représentants et représentantes des médias à une...