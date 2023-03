WIDESCAPE, LA MOTONEIGE À CONDUITE DEBOUT, EFFECTUE LES PREMIÈRES LIVRAISONS DE SON HISTOIRE PARTOUT AU CANADA!





SAGUENAY, QC, le 23 mars 2023 /CNW/ - Un an après avoir annoncé la mise en marché de la première motoneige à conduite debout, WIDESCAPE procède à la livraison de ses premières unités du WS250 à destination de plus de 60 concessionnaires à travers le Canada.

« Le WS250 est notre premier véhicule et il s'agit d'un tout nouveau segment sur le marché. Ce fut ambitieux de défier un standard implanté depuis des décennies, mais nous avons relevé le défi! affirme Christian Chantal, directeur général de WIDESCAPE. La réponse de ceux qui ont déjà fait l'essai du WS250 est unanime et nous sommes convaincus que les amateurs de hors-piste l'adopteront rapidement. Notre réseau de détaillants s'étendra d'ailleurs jusqu'aux États-Unis cette année. »

Le WS250 a été créé pour ceux qui veulent toujours plus de liberté pour aller toujours plus loin et sortir des sentiers battus. C'est une toute nouvelle manière de vivre l'hiver à fond, la parfaite jonction entre la motoneige, la moto enduro et le vélo de montagne. Le public peut découvrir et essayer le WS250 lors des Journées Démo Widescape et se le procurer chez l'un des détaillants canadiens.

WIDESCAPE fait désormais partie de notre paysage! Pour encourager l'usage responsable du véhicule dans les lieux appropriés, l'organisation a élaboré un guide pour l'utilisation du WS250 au Canada:

https://widescape.ca/fr/portail-du-proprietaire/ou-conduire-le-ws250/

WIDESCAPE : DEBOUT, PARCE QUE ÇA CHANGE TOUT?!

Plus de légèreté pour une meilleure agilité. Plus de réactivité pour un meilleur contrôle. Plus de maîtrise pour plus d'action. Toujours plus de sensations fortes à un prix plus abordable.

AGILE. Sportif et athlétique, il se déplace aisément dans les forêts denses.







Sportif et athlétique, il se déplace aisément dans les forêts denses. ACCESSIBLE. Le WS250 est simple d'utilisation, une vingtaine de minutes suffisent pour qu'un débutant apprenne à le manoeuvrer. Vu sa taille ( 2,2 m x 0,8 m x 1,3 m ) et son poids (90 kg), il est facilement déplaçable. On peut en mettre deux dans une boîte de camionnette, ou encore une sur un support derrière une voiture?! Il est également abordable (8499 $, incluant transport et préparation) et demande peu d'entretien.







Le WS250 est simple d'utilisation, une vingtaine de minutes suffisent pour qu'un débutant apprenne à le manoeuvrer. Vu sa taille ( x x ) et son poids (90 kg), il est facilement déplaçable. On peut en mettre deux dans une boîte de camionnette, ou encore une sur un support derrière une voiture?! Il est également abordable (8499 $, incluant transport et préparation) et demande peu d'entretien. NOVATEUR. Vu sa légèreté, le WS250 a une grande flottabilité sur la neige. Il laisse ainsi une faible empreinte au sol, moins large et moins profonde qu'une paire de raquettes?! Peu bruyant (< 80 dB), il est discret dans son environnement. Le WIDESCAPE WS250 a également une faible consommation d'essence (3 l/h).







Vu sa légèreté, le WS250 a une grande flottabilité sur la neige. Il laisse ainsi une faible empreinte au sol, moins large et moins profonde qu'une paire de raquettes?! Peu bruyant (< 80 dB), il est discret dans son environnement. Le WIDESCAPE WS250 a également une faible consommation d'essence (3 l/h). SÉCURITAIRE. Par sa légèreté et sa maniabilité, le WS250 permet d'explorer de nouveaux territoires sans craindre de s'enliser.







Par sa légèreté et sa maniabilité, le WS250 permet d'explorer de nouveaux territoires sans craindre de s'enliser. FIABLE. Soumis à plusieurs années d'essais et de validation sur le terrain, le WS250 a été conçu pour durer, avec des pièces provenant de fournisseurs rigoureusement sélectionnés.







Soumis à plusieurs années d'essais et de validation sur le terrain, le WS250 a été conçu pour durer, avec des pièces provenant de fournisseurs rigoureusement sélectionnés. Pour tout savoir sur le véhicule, découvrez ses caractéristiques : https://widescape.ca/fr/ws250/

La conception du WS250 est le fruit du travail de l'équipe technique de WIDESCAPE qui a dû le réaliser sur mesure afin de répondre aux besoins spécifiques et uniques de ce nouveau segment de véhicule sur le marché. La fabrication de ses composantes et son assemblage ont été confiés à des entreprises reconnues à travers le monde. Le WS250 a pu voir le jour grâce à la participation d'une trentaine d'entreprises québécoises.

Rappelons que WIDESCAPE est l' histoire d'une famille et d'un entrepreneur visionnaire du Saguenay (Québec, Canada) prêts à tout pour élever l'expérience de conduite hors-piste à un tout autre niveau. Le siège social, le centre de recherche ainsi que le centre d'essais de WIDESCAPE ont donc été établis au Saguenay et sont là pour y rester.

DOSSIER DE PRESSE ICI

SOURCE Widescape

Communiqué envoyé le 23 mars 2023 à 12:23 et diffusé par :