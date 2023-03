ImmunoPrecise présente de nouveaux anticorps bispécifiques engageant les lymphocytes T pour répondre à une cible oncologique unique, le récepteur de kinase B lié à la tropomyosine, associé à un pronostic et des taux de survie défavorables





Immunoprecise Antibodies Ltd. (NASDAQ : IPA) (« Immunoprecise » ou « IPA » ou la « Société »), une société de recherche et de technologie biothérapeutique optimisée par l'IA, a le plaisir d'annoncer que sa filiale détenue en exclusivité, Talem Therapeutics, présentera une affiche scientifique contenant les dernières données sur le développement d'engageurs de lymphocytes T bispécifiques ciblant le TrkB lors de la réunion annuelle de l'AACR à Orlando, en Floride, qui se tiendra du 14 au 19 avril 2023. Avec ce développement avancé pour cibler les cellules tumorales exprimant le TrkB, IPA se démarque des autres entreprises développant des produits immunothérapeutiques pour traiter les tumeurs malignes solides.

La (sur)expression du TrkB et la (sur)activation de la voie de signalisation TrkB jouent un rôle crucial dans diverses tumeurs malignes et sont associées à des résultats défavorables de la maladie. Les produits pharmaceutiques actuellement appliqués ciblent le TrkB via l'interférence avec son activité de tyrosine kinase, mais manquent de spécificité et sont donc associés à de nombreux effets indésirables. Lors de la réunion annuelle 2023 de l'AACR, IPA dévoilera sa nouvelle conception thérapeutique, qui présente une spécificité élevée à la protéine TrkB associée aux tumeurs, dont il a été démontré qu'elle est associée à la survie, la prolifération, la migration et la résistance à la chimiothérapie des cellules cancéreuses. La Société partagera des données démontrant les preuves de la capacité thérapeutique potentielle à recruter et activer les lymphocytes T pour cibler des tumeurs spécifiques au TrkB, dans ce qu'elle estime être un traitement anticancer plus sûr, plus efficace et plus ciblé. L'importance de l'invention a été évaluée dans le cadre d'une demande de brevet provisoire déposée par Talem Therapeutics auprès de l'Office américain des brevets et des marques de commerce.

La Dre Jennifer Bath, CEO et présidente d'IPA, déclare : « Pendant des années, nous avons sans relâche démontré notre succès dans la création de thérapies cliniquement pertinentes pour nos clients et partenaires en utilisant nos capacités avancées de découverte et d'analyse médicamenteuses. Nous sommes fiers de dévoiler les détails d'une thérapie bispécifique pionnière qui vise à révolutionner l'approche de ciblage et de traitement de diverses tumeurs solides. Notre objectif renouvelé est de créer des thérapies plus sûres et plus précises, alors que nous collaborons avec nos partenaires pour développer la future génération d'options de traitement du cancer. »

Présentation par affiche

« Bispecific T cell engagers targeting TrkB » IPA exposera son affiche numéro 29 dans la section 25 le lundi 17 avril, de 9h00 à 12h30. La catégorie de la session est « Immunology », et la session est intitulée « Therapeutic Antibodies 1 ». Un résumé de l'affiche est présenté sous le numéro 1890.

À propos d'Immunoprecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. possède plusieurs filiales en Amérique du Nord et en Europe, notamment des entités telles que Talem Therapeutics LLC, BioStrand BV, ImmunoPrecise Antibodies (Canada) Ltd. et ImmunoPrecise Antibodies (Europe) B.V. (collectivement, la « Famille IPA »). La Famille IPA est un groupe de recherche et de technologie biothérapeutique qui s'appuie sur la biologie des systèmes, la modélisation multiomique et les systèmes complexes d'intelligence artificielle pour soutenir ses technologies exclusives en matière de découverte d'anticorps basés sur une bioplateforme. Ces services comprennent la découverte, le développement et l'octroi de licences de produits biologiques thérapeutiques hautement spécialisés et complets, permettant de soutenir ses partenaires commerciaux qui cherchent à découvrir et développer de nouveaux produits biologiques pour lutter contre les cibles les plus complexes. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.ipatherapeutics.com.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois américaines et canadiennes applicables sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives sont souvent reconnaissables à l'utilisation de mots tels que « potentiel », « planifie », « espère » ou « n'espère pas », « devrait », « estime », « a l'intention de », « anticipe » ou « n'anticipe pas », ou « pense », ou l'emploi d'autres mots et expressions ou qui indiquent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « pourront peut-être » ou « seront » prises, ont lieu, ou sont atteints. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant l'activation sûre des lymphocytes T, le potentiel thérapeutique des anticorps bispécifiques TrkB x CD3 d'IPA à cibler les tumeurs liées au TrkB, et la capacité de la Société à terminer le développement de son programme TATX-200. En ce qui concerne les informations prospectives contenues dans le présent document, la Société a fourni ces déclarations et informations en se fondant sur certaines hypothèses que la direction estimait raisonnables au moment.

Les informations prospectives comprennent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats, performances ou réalisations réels énoncés dans le présent document et les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les informations prospectives. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques, y compris, sans s'y limiter, le risque que les anticorps ciblés puissent être très difficiles ou peu pratiques à concevoir, développer ou fournir, le risque que l'intégration de modèles in silico, d'expériences en laboratoire humide et d'études précliniques ne donnent pas les résultats escomptés, ainsi que les risques énumérés dans la notice annuelle de la Société datée du 28 juillet 2022 (qui peut être consultée sur le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com), et sur le formulaire 40-F de la Société, daté du 29 juillet 2022 (qui peut être consulté sur le profil de la Société à l'adresse www.sec.gov). Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisent, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives se révèlent incorrectes, les résultats, performances ou réalisations réels peuvent varier sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Le lecteur est donc invité à ne pas se fier indûment aux informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date du présent communiqué et sont, par conséquent, susceptibles d'être modifiées après cette date. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, qu'elles soient écrites ou orales, que nous pouvons faire ou qui peuvent être faites en notre nom, sauf si la loi applicable l'exige.

