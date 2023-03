La PPTA nomme Anita Brikman au poste de présidente-directrice générale





ANNAPOLIS, Maryland, 23 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le Conseil d'administration mondial de la Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA) a le plaisir d'annoncer la nomination d'Anita Brikman en tant que présidente-directrice générale de l'association. Anita prendra officiellement ses fonctions le 17 avril 2023.

Anita apporte à la PPTA une riche expérience en matière de communication et d'affaires publiques dans divers établissements de soins de santé. Juste avant son arrivée au sein de l'association, elle a occupé simultanément les postes de vice-présidente principale des communications et des affaires publiques à la Consumer Healthcare Products Association (CHPA) et de directrice générale de la CHPA Educational Foundation (CHPAEF). Dans le cadre de ces deux fonctions, Anita a joué le rôle de porte-parole nationale, représentant à la fois la CHPA et la CHPAEF dans tous les canaux de presse et de publicité.

Anita possède également une grande expérience des médias, ayant travaillé pendant près de 20 ans comme présentatrice et journaliste médicale pour WUSA9 TV (CBS) à Washington, D.C. et WPVI TV (ABC) à Philadelphie.

Elle est titulaire d'une licence en communication de masse de l'université de Miami, à Oxford, dans l'Ohio.

Giles Platford, président du Conseil exécutif mondial, a déclaré : « C'est un plaisir d'accueillir Anita au sein de la PPTA à un moment où notre secteur industriel est confronté à de profonds défis, mais aussi à d'importantes opportunités. Il est impératif que la PPTA dispose des meilleurs dirigeants pour s'assurer que nous contribuons à des politiques qui maintiennent et promeuvent un niveau élevé de santé des donneurs et augmentent l'accès des patients aux traitements à base de protéines plasmatiques qui leur sauvent la vie. Le Conseil d'administration mondial est convaincu qu'Anita est en mesure d'assurer cette direction. »

Anita Brikman a commenté : « La mission de la PPTA, qui consiste à être au service des patients atteints de maladies rares grâce à des traitements qui leur sauvent la vie et les améliorent, est d'une importance vitale. Je suis honorée d'avoir été choisie pour diriger l'association. Les patients aidés par la PPTA, les entreprises membres et le personnel dévoué de l'association sont une source d'inspiration. Je me réjouis de travailler avec eux et avec les parties prenantes du secteur. »

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/807867/Plasma_Protein_Therapeutics_Association_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 23 mars 2023 à 12:01 et diffusé par :