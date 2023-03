Accelex présente sa première solution d'acquisition de documents entièrement automatisée pour les marchés privés





LONDRES, 22 mars 2023 /PRNewswire/ -- Accelex, une plateforme SaaS spécialisée dans l'acquisition, la production de rapports et l'analyse de données sur les investissements non traditionnels. a annoncé aujourd'hui la présentation des premières capacités d'acquisition de documents automatisées du marché privé, qui apportent une rapidité, une précision et une efficacité sans précédent dans la collecte et l'analyse des données. Les investisseurs et les services d'actifs peuvent désormais tirer parti d'Accelex pour une connectivité dynamique avec les sources de documents.

Les gestionnaires de fonds de marchés privés fournissent des documents aux investisseurs en utilisant une variété de canaux, notamment des portails d'investisseurs et des e-mails, qui nécessitent plusieurs étapes manuelles fastidieuses pour ouvrir une session, accéder, télécharger et organiser des fichiers avant le début du traitement des données. L'acquisition automatisée de documents fournit un flux de contenu consolidé à la plateforme d'extraction de données Accelex en utilisant une connectivité API directe aux portails, notamment SS&C Intralinks et FIS Digital Data Exchange, la récupération de pièces jointes d'e-mail et le SFTP. Les données comptables exploitables et les renseignements sur les investissements sont désormais accessibles dans les minutes suivant la mise à disposition des documents par les gestionnaires.

La plateforme utilise des techniques avancées d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML) pour catégoriser, classer et étiqueter les documents, ce qui permet une gestion efficace des documents. L'acquisition de documents fonctionne parallèlement à la technologie existante qui automatise l'extraction et l'organisation des données à partir de rapports sur les fonds de marché privés non structurés.

« Accelex s'efforce de fournir une technologie innovante qui permet aux investisseurs d'atteindre leurs objectifs de rendement ajusté au risque sur les marchés privés tout en réalisant d'importants gains d'efficacité opérationnelle grâce à l'automatisation des flux de travail. Pour obtenir de meilleurs résultats en termes d'investissements, il faut exposer et comprendre les facteurs fondamentaux au sein des portefeuilles qui ne peuvent découler que de l'accès, de la gestion et de l'analyse de données granulaires dans les rapports sur les fonds. Historiquement, il s'agit d'un processus très manuel, qui exige de nombreuses ressources », a déclaré Nicole Weder, responsable produits chez Accelex. « Nous sommes heureux de mettre en place une technologie d'acquisition de documents automatisée, qui nous rapproche progressivement de notre vision pour l'industrie ».

À propos d'Accelex

Fondée en 2018, Accelex propose des solutions d'acquisition de données, d'analyse et de production de rapports pour les investisseurs et les gestionnaires d'actifs, permettant aux entreprises d'accéder au plein potentiel des données essentielles sur le rendement des investissements et les transactions. Grâce à des techniques d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique exclusives, les solutions d'Accelex automatisent les processus d'extraction, d'analyse et de partage de données non structurées et dont l'accès est difficile. Accelex, dont le siège social est à Londres, possède des bureaux à Paris, à Luxembourg, à New York et à Toronto. Pour plus d'informations, consultez le site suivant : www.accelextech.com

