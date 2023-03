Vezgo rejoint Hub71+ Digital Assets à Abu Dhabi





TORONTO, le 23 mars 2023 /CNW/ - Vezgo Inc, l'un des principaux fournisseurs d'API de données de crypto-monnaie, qui agrège déjà plus d'un milliard de dollars d'actifs numériques et qui fait actuellement partie de la troisième cohorte de Hub71, a été sélectionné pour rejoindre le programme Hub71+ Digital Assets. Vezgo rejoint l'écosystème du nouveau programme Hub71+ qui dispose de plus de 2 milliards de dollars de capitaux engagés pour financer des startups Web3 et des technologies blockchain.

Le programme offre un écosystème de blockchain et d'actifs virtuels de classe mondiale avec un vaste réseau de partenaires régionaux et mondiaux de premier plan. La présence de Vezgo à Abu Dhabi permettra à l'entreprise d'offrir une expérience utilisateur encore meilleure tout en élargissant ses offres à une plus large gamme de services et de produits. Roberto Montesi, président de Vezgo, a déclaré : "Nous sommes ravis de faire partie de cet écosystème prestigieux et dynamique, et nous pensons que notre nouvelle présence dans la région nous permettra de mieux servir nos clients et de continuer à développer nos activités."

"La participation de Vezgo à Hub71 est une opportunité passionnante pour l'entreprise et pour l'industrie des données de crypto dans son ensemble. Vezgo pourra poursuivre sa mission de permettre aux développeurs d'applications Web2 de fintech, de fiscalité, de conformité et d'assurance de combler l'écart avec Web3 en travaillant avec d'autres entreprises technologiques de premier plan et en tirant parti des ressources et du soutien fournis par l'écosystème." a déclaré Elie Geha, directeur des revenus chez Vezgo.

La mission de Vezgo est de permettre aux utilisateurs d'accéder facilement aux données sur les crypto-monnaies et de gérer leurs actifs numériques. Avec une présence à Abu Dhabi, Vezgo sera en mesure de fournir une expérience utilisateur encore meilleure et d'étendre ses offres à une gamme plus large de services et de produits.

À propos de l'API d'agrégation de cryptomonnaies de Vezgo

Vezgo fournit un ensemble complet d'API et de solutions de crypto-données pour permettre aux Fintechs du Web2 et aux institutions financières, dans le domaine des impôts, de l'assurance, de la gestion de patrimoine et de la conformité, de combler le fossé avec le Web3. En utilisant Vezgo, les développeurs peuvent rapidement accéder à toutes les positions d'investissement crypto, aux soldes, aux tokens et à l'historique des transactions de leurs utilisateurs à partir d'une seule API de crypto-données. Vezgo consolide les données de plus de 250 bourses de crypto-monnaies, portefeuilles et blockchains.

SOURCE Vezgo Inc.

Communiqué envoyé le 23 mars 2023 à 11:10 et diffusé par :