Avis médias - Invitation à une conférence de presse - Pour le développement de mesures pour combattre la discrimination et le racisme à l'endroit des femmes immigrées et racisées en emploi





MONTRÉAL, le 23 mars 2023 /CNW/ - Le Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec (RAFIQ) convie les représentant·es des médias à une conférence de presse le mardi 28 mars 2023 prochain à 10h00.

Les porte-paroles y dévoileront constats et recommandations pour combattre la discrimination et le racisme à l'endroit des femmes immigrées et racisées sur le marché du travail.

Quoi : Conférence de presse

Quand : Le 28 mars 2023 à 10h00

Où : salle Saint-Louis, Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), 3535, rue Saint-Denis, Montréal, H2X 3P1

Stationnement : https://www.ithq.qc.ca/hotel/carte-des-stationnements/

Facebook Live : https://fb.me/e/1czUKg6aY

Prendront la parole :

Yasmina Chouakri, directrice générale du RAFIQ

Michelle Hangnilo, coordonnatrice des projets et adjointe à la direction du RAFIQ

Mariame Cissé, directrice adjointe de la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie et membre du Comité lutte contre la discrimination du RAFIQ

Maguette Niane Khadima, membre du Comité lutte contre la discrimination du RAFIQ

* Nous attendons la présence de porte-paroles d'autres organismes pour répondre aux questions des médias.

À propos du RAFIQ

Le RAFIQ est un organisme québécois de défense de droit fondé en 2011 sur une approche féministe. Il vise à favoriser la concertation, la mobilisation autour d'enjeux communs et de toute activité favorisant l'autonomie et l'égalité des femmes. Il défend les questions d'égalité entre les femmes et les hommes.

SOURCE Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec (RAFIQ)

Communiqué envoyé le 23 mars 2023 à 11:09 et diffusé par :