Aqara lance la Video Doorbell G4 à reconnaissance faciale sur les marchés mondiaux





Aqara, l'un des principaux fournisseurs de produits pour la maison intelligente, annonce que la première sonnette vidéo intelligente de la Société, la Video Doorbell G4, est disponible sur tous les marchés mondiaux. Largement compatible avec les plateformes de maison intelligente tierces telles que Apple Home, Alexa et Google Home, cette sonnette de résolution 1080p est dotée d'une fonctionnalité d'IA intégrée à l'appareil qui active les alertes et l'automatisation de la reconnaissance faciale locale. Associée aux caméras pour l'intérieur d'Aqara, la sonnette vidéo G4 permet aux utilisateurs de garder un oeil sur leur domicile, leur famille et leurs visiteurs partout et à tout moment. L'appareil est désormais disponible dans les Amazon Stores d'Aqara en Amérique du Nord (États-Unis, Canada) et Europe (France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni) ainsi que chez certains détaillants Aqara à travers le monde1.

Similaire au Camera Hub G3 d'Aqara, la sonnette vidéo G4 d'Aqara est dotée d'un système de reconnaissance faciale basée sur l'IA exécuté localement sur l'appareil afin d'offrir une réponse plus rapide et une meilleure protection de la vie privée. De plus, la reconnaissance faciale de la sonnette peut être utilisée pour déclencher des automatismes, ce qui permet aux utilisateurs de configurer une domotique personnalisée pour différentes familles et visiteurs. Par exemple, lorsque la G4 reconnaît un membre de la famille qui rentre à la maison, une scène de bienvenue à la maison est activée ; si elle détecte le facteur, elle diffuse un message préenregistré. Lorsqu'elle est connectée à d'autres appareils Aqara, la sonnette vidéo G4 représente un solide atout supplémentaire pour le système d'alerte Aqara Home, car non seulement elle surveille les activités autour du portail d'entrée, mais elle déclenche également un son très fort de sirène en cas d'intrusion et d'autres urgences.

Outre l'écosystème Aqara, la sonnette G4 prend également en charge les principales plateformes de maison intelligente tierces, notamment Apple Home, Amazon Alexa et Google Home. La G4 est l'une des rares sonnettes vidéo alimentées par piles du marché qui prend en charge la vidéo sécurisée HomeKit d'Apple ainsi que la diffusion locale vers les écrans intelligents Amazon et Google. Par ailleurs, Aqara prévoit d'intégrer la nouvelle norme Matter à la G4 lors d'une future mise à jour OTA (over the air)2.

Disponible en deux couleurs, Shadow Grey et Black, la sonnette vidéo G4 est conçue pour s'adapter à la plupart des environnements domestiques. Alimentée par un pack de 6 piles AA qui dure environ 4 mois3, elle prend en charge les installations sans fil et filaires. La sensibilité de la sonnette est réglable et la détection de mouvement est configurable. Pour les utilisateurs qui résident dans une zone à circulation intense, elle est dotée d'un mode d'économie d'énergie afin de prolonger la durée de vie des piles. Alternativement, les utilisateurs peuvent choisir de relier la sonnette G4 à un transformateur AC/DC pour la fonction d'enregistrement 24/7 4, et utiliser la batterie de piles comme source d'alimentation de secours. En outre, le répéteur de carillon de la G4, qui est équipé d'un haut-parleur de 95 dB et comporte un port de type C, offre plus de flexibilité aux utilisateurs en termes d'installation du répéteur de carillon à l'intérieur de l'habitation.

Les utilisateurs de la Video Doorbell G4 peuvent stocker les séquences vidéo localement ou sur le cloud via iCloud ou la plateforme Aqara5. Aqara offre un stockage cloud sans abonnement de 7 jours de clips d'événements critiques (détection de mouvement, reconnaissance faciale, sonnette, alerte de manipulation non autorisée). Les utilisateurs peuvent également choisir d'enregistrer des séquences vidéo localement sur une carte micro SD (jusqu'à 512 Go)6, qui est logée dans le répéteur de carillon intérieur. Enfin, pour plus de flexibilité et de sécurité, les séquences vidéo peuvent également être stockées via un serveur NAS SMB 7.

Pour plus de détails sur la sonnette vidéo G4, veuillez visiter notre site Web.

La disponibilité des produits peut varier suivant les différents canaux de vente au détail et peut à tout moment faire l'objet d'une mise à jour. Il est recommandé de vérifier la disponibilité en temps réel auprès des détaillants régionaux. La norme Matter n'est pas disponible à la date du lancement. Sur la base d'une hypothèse de 35 mises en route de l'appareil et d'un enregistrement vidéo d'événement de 6 secondes par jour. La durée de vie réelle du pack de piles peut varier en fonction de divers facteurs, notamment l'utilisation de l'appareil, la capacité des piles, la température ambiante, etc. Un transformateur 12-24V AC ou 8-24V DC est nécessaire. Pour un enregistrement 24/7, une installation filaire et l'utilisation d'une carte micro SD sont nécessaires. Le stockage iCloud ou autre système de stockage cloud pris en charge n'est pas inclus et doit être contrôlé séparément via l'application correspondante. La carte micro SD n'est pas incluse. Le support NAS SMB pourrait ne pas être disponible au moment du lancement du produit.

