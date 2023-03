Lancement du nouveau programme de fidélisation - Scène+ fait son entrée au Québec chez IGA, Rachelle Béry, dans Les Marchés Tradition et en ligne sur Voilà par IGA





Après les lancements réussis dans la région de l'Atlantique, dans l'Ouest canadien et en Ontario , Scène+ fait son entrée au Québec.

Les membres de Scène+ peuvent maintenant accumuler et échanger des points en faisant des achats en épicerie et plus encore dans les supermarchés IGA du Québec et du Nouveau-Brunswick, chez Rachelle Béry, dans Les Marchés Tradition et en ligne sur Voilà par IGA.

MONTRÉAL, le 23 mars 2023 /CNW/ - Empire (Sobeys inc.) annonce aujourd'hui le lancement de Scène+ dans ses magasins à travers le Québec, marquant la quatrième phase de déploiement du programme au Canada.

Devenue copropriétaire de Scène+ avec la Banque Scotia et Cineplex afin d'être aux commandes de ce nouveau programme de fidélisation, IGA, bannière d'Empire, sera en mesure d'offrir plus de flexibilité, plus d'options et des offres personnalisées à ses clients.

« Nous sommes très heureux de pouvoir offrir ce nouveau programme de fidélisation à notre clientèle. On le sait, l'épicerie fait partie de notre routine hebdomadaire et comme bannière de services, nous sommes soucieux d'offrir un programme qui répondra encore plus aux besoins des consommateurs et qui leur permettra aussi de se récompenser de nombreuses façons », affirme Carl Pichette, vice-président du marketing au Québec.

« Les clients des magasins corporatifs, franchisés et affiliés d'Empire de l'Atlantique, de l'Ontario et du reste de l'Ouest canadien se réjouissent de pouvoir accumuler et échanger des points aussi souvent qu'ils le souhaitent », affirme Tracey Pearce, présidente de Scène+. « Nous sommes enthousiastes à l'idée d'étendre ce programme incroyable à nos membres au Québec alors qu'Empire conclut la quatrième phase de déploiement du programme au Canada. »

Un programme avantageux

Maintenant offert dans tous les magasins IGA, Les Marchés Tradition, Rachelle Béry et en ligne sur Voilà, Scène+ passe d'un programme de fidélisation axé sur le divertissement à un programme de fidélisation complet axé sur le style de vie.

Les clients pourront accumuler des points et des récompenses dans les domaines des solutions bancaires avec la Banque Scotia, du divertissement avec Cineplex et de la rénovation avec Home Hardware (dès cet été). Le programme, qui continuera d'évoluer, comprendra aussi des échanges de points pour la planification de voyages avec Scène+ voyage par Expedia et pour le magasinage avec de grandes marques comme Apple, Best Buy et bien d'autres.

« En plus d'avoir accès à plusieurs choix, les consommateurs peuvent désormais obtenir des points lorsqu'ils font leurs achats dans les supermarchés IGA du Québec et du Nouveau-Brunswick, chez Rachelle Béry, dans Les Marchés Tradition et en ligne sur Voilà par IGA, et les utiliser ensuite pour leurs achats à l'épicerie », explique Carl Pichette, vice-président du marketing au Québec.

Fonctionnement de Scène+

Pour chaque tranche de 1 000 points Scène+ accumulés, les clients obtiennent un rabais de 10 $ sur les achats effectués dans les supermarchés IGA, les magasins Rachelle Béry, Les Marchés Traditions et en ligne sur Voilà par IGA.

Plusieurs façons d'obtenir des points Scène+ s'offrent également à eux :

Offres personnalisées : Inscrivez-vous à www.mesoffresiga.ca pour recevoir des offres hebdomadaires personnalisées chez IGA et accumuler des points.

Inscrivez-vous à www.mesoffresiga.ca pour recevoir des offres hebdomadaires personnalisées chez IGA et accumuler des points. Récompenses de tous les jours : Repérez l'offre de points sur les étiquettes de rayons lors de chaque visite dans un magasin participant.

Repérez l'offre de points sur les étiquettes de rayons lors de chaque visite dans un magasin participant. Promotions hebdomadaires : Surveillez les événements de points bonis dans un magasin de la bannière Empire participante et dans les circulaires.

Surveillez les événements de points bonis dans un magasin de la bannière Empire participante et dans les circulaires. Prix réservés aux membres : Recevez des offres sur certains achats.

Recevez des offres sur certains achats. Occasions d'accumuler des points plus rapidement : Accumulez des points plus rapidement sur vos achats effectués avec une carte de crédit ou de débit Scène+ de la Banque Scotia et échangez des points Scène+ contre un crédit sur les cartes de crédit de la Banque Scotia participantes.

À propos d'IGA

IGA est le plus important regroupement d'épiciers indépendants au Canada et ses origines au Québec remontent à 1953. Près de 300 marchands IGA au Québec et au Nouveau-Brunswick sont constamment à la recherche de nouvelles façons de mieux servir leur clientèle. La bannière IGA comprend les magasins IGA et IGA extra. www.iga.net

À propos de Scène+

Scène+MC est le programme de fidélisation axé sur le style de vie le plus populaire au Canada, qui offre à ses membres des récompenses à leur façon, leur permettant d'accumuler et d'échanger des points Scène+ contre des divertissements, des voyages, des achats, des repas et des services bancaires. Les membres peuvent également accroître leur capacité d'accumuler des points grâce à sept cartes de crédit et de débit de la Banque Scotia.

