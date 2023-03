Festivals et événements : saison printemps-été 2023 - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de près de 285 000 $ au Festival REGARD





QUÉBEC, le 23 mars 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline?Proulx, annoncent qu'une aide financière de 284 000 $ est accordée au Festival REGARD, qui se déroule jusqu'au 26 mars.

REGARD est un festival phare dans le paysage culturel du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Consacré au court métrage, il fait partie des festivals permettant aux différentes productions d'accéder aux Oscars, ce qui offre au cinéma d'ici un rayonnement exceptionnel. Pour cette 27e édition, une sélection impressionnante de plus de 180 films d'une cinquantaine de pays seront présentés, dont 75 du Québec.

Comme l'événement tient à favoriser les rencontres entre les professionnelles, les professionnels et le public, il propose également une variété d'activités, notamment des 5 à 7. Un programme diversifié, articulé autour de différents thèmes, tels qu'une Carte blanche au Festival international Présence autochtone, est proposé. Le volet jeunesse revient avec les Grandes vues et les P'tites vues ainsi que les projections #13-17. Cette année, le balado REGARD propose 6 entretiens avec des cinéastes qui parleront de leur démarche artistique et de leurs oeuvres ainsi que de leur vision du cinéma.

REGARD organise également des compétitions, désormais en ligne, qui soulignent l'excellence des créatrices et créateurs d'ici et d'ailleurs. Plusieurs récompenses sont remises lors des compétitions officielle et parallèle. Cette année, un nouveau prix, Short & Queer, s'inscrit désormais dans la Compétition parallèle, qui récompensera les films et les cinéastes traduisant les réalités LGBTQ+.

« Le Festival REGARD est une vitrine de choix pour les cinéastes d'ici et un lieu de rencontres et d'échanges avec leur public. Son succès reflète tout le talent des artisanes et artisans du court métrage québécois. Je tiens à saluer et à remercier les membres de l'équipe du Festival. C'est grâce à votre passion et à vos efforts que cet événement s'est bâti une aussi forte réputation dans le monde. J'invite les cinéphiles de partout au Québec à ne pas manquer cette occasion et à venir en grand nombre sur place ou à visiter la plateforme en ligne, car il y a tant à y découvrir. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je suis très fière que le gouvernement du Québec soutienne le Festival REGARD. Ce rendez-vous cinématographique convie les amatrices et amateurs du 7e art à la découverte de nouvelles oeuvres et de nouveaux talents d'ici et de l'étranger. Il contribue au tourisme culturel de notre destination et favorise le rayonnement de notre industrie événementielle. Je souhaite que les festivalières et festivaliers saisissent cette occasion pour sillonner les routes du Saguenay-Lac-Saint-Jean et visiter de nouveaux attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« REGARD est un festival unique au Saguenay! Il bonifie grandement l'offre touristique et dynamise l'économie de toute la région, en plus de permettre à nos cinéastes québécoises et québécois de présenter le fruit de leur travail. Je suis fière que notre gouvernement encourage cette initiative, année après année. C'est l'occasion de financer notre culture et d'assurer la richesse de notre patrimoine régional et national. C'est une grande chance et une immense fierté de réunir autant de talents chez nous, dans notre magnifique région. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'événement la somme de 171 500 $ provenant du volet 4, aide aux festivals de films, du programme d'aide à la promotion et à la diffusion.





Le ministère du Tourisme octroie à REGARD une aide de 112 500 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce montant inclut une bonification ponctuelle en lien avec les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

