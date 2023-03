Alanis Morissette sera en tête d'affiche des concerts RBCxMusique de l'Omnium canadien RBC 2023





Le concert de samedi mettra en vedette la légende de la musique canadienne

TORONTO, le 23 mars 2023 /CNW/ - RBC est heureuse d'annoncer qu'Alanis Morissette, icône canadienne gagnante de sept prix Grammy, sera en tête d'affiche de la soirée de samedi dans le cadre des concerts RBCxMusique 2023. L'artiste principal du vendredi soir sera annoncé sous peu.

Organisée par RBC en partenariat avec Live Nation Canada et Golf Canada, la série de concerts RBCxMusique a présenté des prestations inoubliables de Maroon 5, Florida Georgia Line, Flo Rida et The Glorious Sons. Les spectacles auront lieu en soirée le vendredi et le samedi de la semaine du tournoi, à l'emblématique Oakdale Golf and Country Club de Toronto, en Ontario, où se tiendra l'Omnium canadien RBC 2023. Les premières parties seront assurées par des participants au programme À l'affiche avec RBCxMusique, qui vise à offrir aux artistes canadiens émergents des occasions d'apprentissage et de mentorat ainsi qu'une couverture médiatique et une aide financière.

Alanis Morissette clôturera la série de concerts RBCxMusique le samedi 10 juin 2023. Cette dernière soirée se déroule à guichet fermée chaque année depuis le lancement des concerts en 2019.

« C'est toujours spécial de donner un spectacle chez moi, au Canada, a indiqué Alanis Morissette. La série de concerts RBCxMusique de l'Omnium canadien RBC est une célébration de la musique sur scène, et je suis ravie d'en faire partie. »

« Nous sommes enchantés d'accueillir l'idole canadienne Alanis Morissette comme tête d'affiche des concerts RBCxMusique de l'Omnium canadien RBC 2023, a déclaré Shannon Cole, vice-présidente, Marketing de la marque, RBC. La musique et le golf ont tous deux le pouvoir incroyable de rassembler les gens, et nous nous réjouissons de constater le succès continu de cet événement très attendu. »

En plus des prestations musicales légendaires, les spectateurs peuvent s'attendre au retour d'autres initiatives très appréciées des fans, notamment l'Aréna située au 14e trou, le Salon exclusif Avion RBC (réservé aux titulaires de cartes Avion Visa), la terrasse RBC Proximité et un espace amélioré pour le service de la nourriture et des boissons appelé le Fare Way featuring The Keg.

« La série de concerts RBCxMusique a été un catalyseur pour faire de l'Omnium canadien RBC un événement sportif et de divertissement de calibre mondial, a expliqué Bryan Crawford, directeur du tournoi. Nos invités pourrons vivre une expérience exceptionnelle en assistant au spectacle du samedi soir mettant en vedette Alanis Morissette, véritable icône au pays. »

Maintenant disponible sur le site Omniumcanadienrbc.com, les billets pour le vendredi 9 juin et pour le samedi 10 juin coûtent 110 $ (taxes et frais d'administration en sus) et comprennent l'accès au tournoi et aux concerts RBCxMusique pendant toute une journée. Le site des concerts sera situé en face du pavillon de l'Oakdale Golf and Country Club et des départs du 1er et du 10e trous.

Les clients de RBC peuvent déverrouiller un accès exclusif à des billets et recevoir un code de remise Concert Cash® de 10 $ valable pour un futur achat de billet. L'admission est générale et tous les groupes d'âge sont les bienvenus.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 97 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

À propos de l'Omnium canadien RBC

Les vedettes du PGA TOUR, qui s'inscrit dans la Coupe FedEx, compétitionneront à l'occasion de l'Omnium canadien RBC, qui se tiendra du 6 au 11 juin à l'Oakdale Golf and Country Club de Toronto, en Ontario. Présenté par Golf Canada depuis plus d'un siècle, l'Omnium canadien RBC fournit aux meilleurs golfeurs canadiens la chance de se mesurer à l'élite mondiale tout en ayant un impact positif dans la communauté qui accueille le tournoi. Créé en 1904, le championnat occupe le troisième rang dans le monde parmi les plus anciens omniums de golf nationaux, derrière l'Omnium britannique et l'Omnium des États-Unis. L'Omnium canadien RBC compte parmi ses commanditaires RBC, Audi, Levelwear, Titleist, FootJoy, BDO, Hilton, Sleeman Clear 2.0, Sargent Farms, Maestro Dobel Tequila, Cottage Springs, theScoreBet, les vins Masi, Celebrity Cruises, STALK&BARREL, The Keg, Cub Cadet, Coca-Cola, Johnsonville, Matt & Steve's, JOURNIE Récompenses, SiriusXM, le gouvernement de l'Ontario et le gouvernement du Canada. L'Omnium canadien RBC appuie fièrement First Tee - Premier départ Canada, organisme de bienfaisance partenaire officiel du tournoi. Pour en savoir plus, allez à www.omniumcanadienrbc.com.

À propos d'Alanis Morissette

Depuis 1995, Alanis Morissette est l'une des auteures-compositrices-interprètes les plus influentes de la musique contemporaine. Ses chansons et ses performances profondément expressives lui ont valu de grands éloges et sept prix Grammy. Son album JAGGED LITTLE PILL sorti en 1995 a été suivi de neuf albums acclamés plus éclectiques. Elle a participé à des trames sonores et a joué au cinéma ainsi qu'à la télévision. En dehors du divertissement, Alanis Morissette est une fervente partisane de l'autonomisation des femmes, ainsi que du bien-être spirituel, psychologique et physique. En 2001, les Amis des Nations Unies lui ont décerné le Global Tolerance Award pour sa promotion de la tolérance par le biais des arts. En 2016, elle a lancé Conversation with Alanis Morissette, un balado mensuel qui présente des entretiens avec des auteurs, des médecins, des éducateurs et des thérapeutes respectés et couvre un large éventail de sujets psychosociaux allant de la spiritualité au développementalisme en passant par l'art. Le 5 décembre 2019, la comédie musicale JAGGED LITTLE PILL a fait ses débuts à Broadway, au Broadhurst Theatre de New York. Le spectacle a obtenu quinze nominations aux Tony Awards 2021 et a en a remporté deux. En juillet 2020, Alanis Morissette a sorti son neuvième album studio, Such Pretty Forks In The Road, qui a été encensé par la critique. En août 2021, elle a donné le coup d'envoi de sa tournée mondiale à guichet fermé célébrant le 25e anniversaire de Jagged Little Pill. L'événement est devenu la tournée mettant en vedette une femme numéro un de 2021 et l'une des tournées mondiales les plus populaires de l'année, avec plus de 500 000 billets vendus. Alanis Morissette joue également dans la comédie The Great North diffusée sur la chaîne Fox. Pour en savoir plus, visitez le site www.alanis.com (en anglais seulement).

