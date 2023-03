Fonds régions et ruralité - Plus de 500 000 $ pour l'Escouade d'innovation et le Corridor d'accélération de Memphrémagog





MAGOG, QC, le 23 mars 2023 /CNW/ - Le député d'Orford, M. Gilles Bélanger, annonce, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, qu'une entente de 565 200 $ se concrétisera avec la MRC de Memphrémagog pour la mise en place du projet Escouade d'innovation.

Celui-ci vise à accompagner les entreprises dans leurs changements technologiques ainsi que dans l'adoption de procédés d'affaires innovants comme l'automatisation, la robotisation et la numérisation. De plus, les entreprises seront guidées en ce qui a trait à l'usage de la réalité augmentée, notamment pour la formation du personnel, la qualité de la production tout comme l'utilisation du numérique. L'initiative comprend également le déploiement du Corridor d'accélération qui, lui, visera à générer des occasions de mise en marché transfrontalière et à attirer des investissements de capitaux étrangers sur le territoire de la MRC.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 471 000 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC de Memphrémagog totalise, quant à elle, 94 200 $.

Citations :

« Je me réjouis à l'idée que la MRC se positionne comme leader en matière d'accompagnement des entreprises en innovation. L'exportation et le développement de nouveaux marchés sont deux autres effets positifs sur notre territoire. C'est une excellente nouvelle pour nos entreprises! »

Gilles Bélanger, député d'Orford

« Comme ministre des Affaires municipales, je considère essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le FRR! Grâce à cette entente, la MRC verra ses entreprises devenir des exemples à l'égard de l'utilisation de technologies innovantes pour optimiser la productivité. Je suis fière de l'annonce d'aujourd'hui! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Dans sa volonté d'assurer une occupation dynamique du territoire dans différents secteurs d'activité, la MRC de Memphrémagog juge important d'investir dans l'innovation sous diverses formes afin de favoriser l'émergence de nouvelles technologies au bénéfice des entreprises et des travailleuses et travailleurs. En jumelant cette action avec le déploiement d'occasions d'affaires à l'étranger, il ne fait aucun doute que la région sortira gagnante de ces initiatives. »

Jacques Demers, préfet de la MRC de Memphrémagog

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en oeuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :

Facebook: facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

Twitter: twitter.com/MAMHqc

LinkedIn: linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Communiqué envoyé le 23 mars 2023 à 09:06 et diffusé par :