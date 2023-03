AGE-WELL et SE Health lancent un nouveau concours pour les entreprises en démarrage et les organismes communautaires ou au service des jeunes qui innovent pour soutenir les personnes âgées





TORONTO, le 23 mars 2023 /CNW/ - Êtes-vous une jeune entreprise canadienne en démarrage, un organisme communautaire ou un organisme au service des jeunes qui a une solution novatrice pour améliorer la vie des personnes âgées et des aidants naturels?

Propulsé par AGE-WELL et SE Health, le Défi d'impact national 2023 - Des innovations audacieuses pour vivre est un concours qui réunira des finalistes choisis de partout au Canada qui présenteront leur technologie ou leur programme ou service novateur permettant de vieillir avec choix et dignité au pays.

La date limite pour présenter les candidatures est le 8 mai 2023, à 23 h 59 (HE). Des finalistes seront choisis parmi ces candidatures pour qu'ils présentent leur solution à un groupe de juges experts lors d'un événement en direct qui aura lieu le 22 juin 2023.

Les gagnants recevront plus de 70 000 $ en espèces et des services en nature.

Le concours comprend deux catégories distinctes : 1) une catégorie pour les entreprises en démarrage (qui ont un prototype, une solution immédiatement commercialisable ou une solution qu'elles veulent offrir à plus grande échelle); et 2) une autre catégorie pour les organismes communautaires ou au service des jeunes (idéation ou expansion). Les finalistes s'affronteront dans leur catégorie respective et seront mis au défi d'expliquer comment leur solution peut avoir une incidence positive sur les personnes âgées canadiennes ou les aidants naturels. Le gagnant de chaque catégorie recevra 25 000 $ en espèces ainsi que des prix en nature. Le finaliste en deuxième place dans chaque catégorie pourrait être admissible à un prix de 10 000 $. Les gagnants et les finalistes en deuxième place participeront au programme de mentorat après la présentation, dans le cadre duquel ils pourront : 1) obtenir le soutien de mentors, 2) accéder aux possibilités de réseautage pour tirer profit des connaissances, de l'expertise et des partenaires d'AGE-WELL et de SE Health dans l'écosystème du secteur du vieillissement et 3) mobiliser des utilisateurs finaux pour qu'ils appuient la conception conjointe, la mise à l'essai, la validation et la promotion de leurs produits ou services.

Consultez les modalités pour obtenir les détails.

Grâce à ce concours, AGE-WELL et SE Health veulent faire avancer les choses dans le domaine du soutien aux personnes âgées et aux aidants naturels au Canada, en se concentrant principalement sur trois thèmes : vieillir chez soi et dans sa collectivité, vivre avec des objectifs et un sens, et favoriser l'autonomisation.

« À titre de réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement, nous sommes heureux de nous associer à SE Health pour lancer ce concours palpitant qui s'appuie sur les populaires défis d'AGE-WELL pour les entreprises en démarrage. Depuis des années, les défis permettent de faire avancer des solutions qui favorisent le vieillissement en santé, a déclaré Alex Mihailidis, Ph. D., ing., directeur scientifique et chef de la direction, AGE-WELL. En faisant équipe avec SE Health et en élargissant le concours pour y inclure les organismes communautaires et au service des jeunes, nous veillons à ce que l'innovation dans les domaines de la technologie et du vieillissement soit reconnue et à ce que les collectivités de partout au Canada ressentent directement ses impacts. Nous avons hâte de présenter des innovations impressionnantes et de soutenir les gagnants pour que leurs solutions génèrent le maximum de retombées sur la santé et la qualité de vie des personnes âgées et des aidants naturels. »

« Nous sommes enchantés de nous associer à AGE-WELL dans le cadre du Défi d'impact national - Des innovations audacieuses pour vivre. Notre équipe responsable de l'avenir du vieillissement chez SE Health repousse les limites, incite à agir et favorise le changement, tout en aidant les gens à vieillir comme bon leur semble, a déclaré Tazim Virani, Ph. D., vice-président directeur, Impact social et initiatives mondiales, SE Health. Notre point de vue sur l'impact social est unique et nous permet d'ouvrir des portes, de relier des gens, de collaborer, d'apporter espoir et bonheur, d'investir, d'accélérer les choses et, au bout du compte, de faire évoluer des idées et des initiatives pionnières. Nous sommes ravis de renforcer notre influence collective, nos réseaux et nos ressources pour donner vie à des solutions novatrices. »

Les généreux commanditaires du Défi d'impact national 2023 - Des innovations audacieuses pour vivre sont l'Institut ontarien du cerveau et Spotlight Development Inc. (commanditaires principaux), le Centre d'innovation canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement (commanditaire argent), Sodexo (commanditaire de soutien) et SPACES.

Pour soumettre votre candidature ou en savoir plus sur le Défi d'impact national 2023 - Des innovations audacieuses pour vivre, veuillez consulter la page principale du concours.

Au sujet d'AGE-WELL :

AGE-WELL NCE Inc. est le réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. Le réseau pancanadien vise à rassembler une communauté de chercheurs, de personnes âgées, d'aidants naturels, d'organismes partenaires et de futurs chefs de file pour accélérer la mise en oeuvre de solutions technologiques qui font une différence significative dans la vie des Canadiens. Les chercheurs d'AGE-WELL produisent des technologies, des services, des politiques et des pratiques qui améliorent la qualité de vie des personnes âgées et des aidants naturels et génèrent des avantages sociaux et économiques pour le Canada. AGE-WELL est financé dans le cadre du Programme des réseaux de centres d'excellence du gouvernement fédéral. https://agewell-nce.ca/fr/accueil.

À propos de SE Health :

SE Health est une entreprise sociale sans but lucratif et non confessionnelle qui met à profit ses connaissances, sa vision et sa motivation pour influencer la façon dont les gens vivent et vieillissent chez eux, aujourd'hui et à l'avenir. Forte de ses racines canadiennes et de plus de 115 ans d'expertise, l'organisme a pour but d'apporter de l'espoir et du bonheur aux personnes qu'elle sert, en mettant l'accent sur ses valeurs de soins de la vie, d'amour et de travail dans un but précis, et en offrant qualité, excellence et innovation aux soins à domicile, au mode de vie des personnes âgées et à la prestation de soins familiaux. Grâce à son équipe de 8 000 leaders d'influence, SE Health fournit 25 000 échanges de soins par jour, pour un total de 50 millions rien qu'au cours de la dernière décennie. Consultez notre site Web : sehc.com (en anglais seulement).

SOURCE Le Réseau de Centres d'excellence AGE-WELL (RCE)

Communiqué envoyé le 23 mars 2023 à 09:00 et diffusé par :