Bayer Crop Science lance le programme de bourses d'études « Horizons illimités » 2023





96 000 $ en bourses d'études pour les élèves ayant réussi leur 12e année

Date limite de présentation des candidatures : 8 juin 2023

Présentation des candidaturesen ligne par l'intermédiaire d'Universités Canada

Deux bourses d'études pour jeunes Autochtones

CALGARY, AB, le 23 mars 2023 /CNW/ - Les élèves ayant réussi leur 12e année qui souhaitent poursuivre des études postsecondaires dans le domaine de l'agriculture, des sciences alimentaires ou des arts culinaires peuvent maintenant obtenir une aide financière. Présentez votre candidature avant le 8 juin 2023 pour être admissible à l'une des 32 bourses de 3 000 $ offertes par Bayer Crop Science Canada.

Le programme de bourses d'études « Horizons illimités » Bayer Crop Science est proposé aux élèves de 12e année qui commenceront leur première année d'études postsecondaires dans un programme d'agriculture, de sciences alimentaires ou d'arts culinaires dans une université ou un collège canadien à l'automne 2023.

« Le secteur agroalimentaire canadien ne cesse de progresser de façon créative grâce à la technologie, à de nouveaux produits et à des pratiques durables », affirme Ginger Rozmus, partenaire commerciale principale, Communications pour Bayer Crop Science Canada. « Le programme de bourses d'études soutient les étudiants dans l'exploration des possibilités d'éducation qui, en fin de compte, contribueront à façonner l'avenir du système agroalimentaire. »

Les bourses d'études seront accordées aux élèves en fonction de leur rendement scolaire, de leur leadership au sein de leur collectivité et de la façon dont ils comptent contribuer à l'agriculture du Canada à l'avenir. La date limite de présentation des candidatures est le 8 juin 2023 .

Pour présenter leur candidature, les élèves peuvent visiter la page https://www.cropscience.bayer.ca/Our-Company/ScholarshipInformation pour prendre connaissance des lignes directrices du programme et communiquer avec Partenaires en bourses d'études Canada, une division d'Universités Canada, l'administrateur indépendant du programme de dourses d'études « Horizons illimités » de Bayer Crop Science.

Si vous connaissez des élèves qui envisagent de poursuivre des études en agriculture, en sciences alimentaires ou en arts culinaires, encouragez-les à présenter leur candidature dès aujourd'hui !

À propos de Bayer

Bayer est une société internationale dont les principales activités sont concentrées dans les sciences de la vie, soit les soins de santé et la nutrition.

