La Ville de Montréal présente la nouvelle commissaire aux relations avec les peuples autochtones

MONTRÉAL, le 23 mars 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal est fière d'annoncer l'embauche de Lauréanne Fontaine au poste de commissaire aux relations avec les peuples autochtones. La nouvelle commissaire aura notamment comme mandat d'assurer le suivi du déploiement de la Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones de la Ville de Montréal 2020-2025 et de veiller au respect des engagements qui ont été pris.

Innue de Uashat Mak Mani-Utenam, Lauréanne Fontaine assurera le développement des relations avec les partenaires de la Ville du milieu urbain et des gouvernements autochtones. Ce travail de collaboration permet de déployer des projets, d'adopter des politiques et d'offrir des services qui tiennent compte des besoins et des priorités des communautés autochtones vivant à Montréal. Lauréanne Fontaine assumera ses fonctions en oeuvrant au sein du Bureau des relations gouvernementales et municipales, en cohérence avec la relation de gouvernement à gouvernement établie entre la Ville, les communautés autochtones et l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL). L'entrée en fonction de Mme Fontaine est prévue en juin 2023.

« Je suis très heureuse d'accueillir Mme Fontaine à la Ville de Montréal et je lui offre mon entière collaboration. Je suis convaincue que son expertise et sa connaissance approfondie des réalités vécues par les peuples autochtones lui permettront de poursuivre avec brio le chemin vers la réconciliation que nous avons entamé ces dernières années. À cet effet, je tiens à remercier Me Marie-Ève Bordeleau, qui a été la première à occuper ce poste historique. Montréal lui est très reconnaissante de tout le travail accompli », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La création du poste de commissaire aux relations avec les peuples autochtones a permis des avancées importantes à la Ville de Montréal pour reconnaître l'histoire autochtone millénaire de l'île et la place que les communautés autochtones occupent toujours dans le tissu culturel de la métropole. Cela a notamment été rendu possible grâce à l'adoption de la Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones 2020-2025. Avec l'embauche de Mme Fontaine, nous nous engageons, ensemble, à poursuivre la mise en oeuvre de cette stratégie avec coeur et détermination. Nous en faisons une priorité », a souligné Alia Hassan-Cournol, conseillère associée à la mairesse, responsable de la réconciliation avec les peuples autochtones au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Connaissance approfondie des réalités autochtones

Professionnelle de la nation Innue, Lauréanne Fontaine possède plusieurs années d'expérience spécialisée dans le domaine des relations avec les communautés autochtones. Mme Fontaine a travaillé ces quatre dernières années au cabinet du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit du gouvernement du Québec, Ian Lafrenière. Elle a été appelée à établir et entretenir des relations de collaboration et d'échange avec des représentants des peuples autochtones, des gouvernements, des organismes et des municipalités. Auparavant, elle a agi comme coordonnatrice des affaires autochtones au Canadien National et comme responsable des communications pour l'association Femmes autochtones du Québec.

Impliquée dans la communauté, Mme Fontaine a également siégé sur les conseils d'administration des organismes Montréal Autochtone, la Fondation du Grand Montréal et MU.

« C'est avec honneur et fierté que je prends la relève de Me Marie-Eve Bordeleau, qui a brillamment assumé ce rôle et développé la stratégie de réconciliation de la Ville de Montréal. Je suis déterminée à poursuivre la mise en oeuvre de cette importante stratégie en travaillant en étroite collaboration avec les différents paliers gouvernementaux, les communautés et les partenaires autochtones pour comprendre et répondre à leurs besoins et priorités et pour renforcer les relations de confiance. Ensemble, nous continuerons de rendre Montréal plus inclusive, culturellement sécuritaire et équitable pour toutes et tous. Je suis fière de m'engager à ce travail de réconciliation et j'ai hâte de collaborer avec tous les partenaires pour atteindre cet objectif commun », a déclaré la commissaire aux relations avec les peuples autochtones, Lauréanne Fontaine.

