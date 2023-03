L'Organisation de coopération numérique accueille six nouveaux observateurs





RIYADH, Arabie saoudite, 23 mars 2023 /PRNewswire/ -- L'Organisation de coopération numérique (DCO) a accueilli aujourd'hui six nouveaux observateurs: BTECH, Deloitte, la Banque islamique de développement, Mobily, OneWeb et Visa.

Représentant tous les secteurs de l'économie numérique (organisations internationales, institutions universitaires, ONG et secteur privé), les observateurs de la DCO collaborent étroitement avec la DCO dans le cadre de ses programmes et initiatives afin de permettre une plus grande coopération internationale au sein de l'écosystème numérique.

Les nouveaux observateurs mettront à profit leur expertise pour soutenir les objectifs de la DCO, à savoir éliminer la fracture numérique et donner aux nations les moyens de construire des économies numériques fortes, inclusives et durables.

BTECH, la Bahrain Technology Companies Society, est une entité à but non lucratif créée en 2012 dans le but mettre en place une base solide dans le secteur des TIC à Bahreïn et de hisser son industrie des TIC à un niveau de concurrence mondiale.

Deloitte est un cabinet de conseil international axé sur l'innovation numérique qui aide les organisations de toutes formes et tailles à prospérer dans un monde numérique en transformant leurs opérations et en optimisant leur utilisation de la technologie.

La Banque islamique de développement est une institution multilatérale de financement du développement qui s'appuie sur l'innovation numérique pour promouvoir le développement économique et le progrès social dans ses pays membres, en mettant l'accent sur la finance islamique et le développement durable.

Mobily est l'une des plus grandes entreprises de télécommunications du Moyen-Orient, dont l'objectif est de fournir des services innovants et des solutions numériques dans différents secteurs.

OneWeb est un réseau mondial de télécommunications alimenté par une constellation de 648 satellites en orbite terrestre basse (LEO) qui assure une connectivité à haut débit et à faible latence pour les gouvernements, les entreprises et les communautés partout dans le monde.

Visa est un leader mondial des technologies de paiement qui favorise l'adoption de nouvelles technologies et méthodes de paiement numérique.

Hassan Nasser, vice-président de la DCO chargé des affaires internationales et des adhésions, a déclaré: "La coopération avec ces six nouveaux observateurs est le tout dernier pas de géant franchi par la DCO, alors que nous continuons à établir des partenariats stratégiques qui jouent un rôle actif dans l'exploitation de la puissance de l'économie numérique. Chaque organisation apporte à la DCO une expertise unique et des connaissances essentielles, qui nous aideront dans notre mission: favoriser la prospérité numérique pour tous et faire progresser la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies."

La DCO oeuvre à l'accélération de la croissance inclusive de l'économie numérique, grâce à des programmes visant à exploiter la puissance de l'économie numérique dans ses treize États membres.

