i2i Systems parvient à répondre avec succès aux normes SLA strictes de ses principaux clients des télécommunications grâce à Volt Active Data





Une société internationale leader en informatique remplace Oracle par Volt pour répondre aux exigences en matière d'évolutivité, de disponibilité et de géo-redondance

BEDFORD, Massachusetts, 23 mars 2023 /PRNewswire/ -- Volt Active Data, la seule plateforme de données sans compromis conçue pour prendre en charge les applications qui nécessitent à la fois de la vitesse, de l'évolutivité et de la cohérence, a annoncé aujourd'hui que i2i Systems peut désormais soutenir un client mondial des télécommunications basé en Turquie après avoir rencontré des difficultés avec Oracle Times Ten.

« Lorsque nous avons constaté les SLA exigeants de notre client, un opérateur de télécommunications mondial de premier plan, nous savions qu'il serait trop coûteux et fastidieux de passer par Oracle, a déclaré Mennan Tekbir, architecte principal de solutions chez i2i Systems. Volt nous a permis non seulement de conserver ce client précieux, mais de le soutenir à un faible coût total de possession et sans avoir à faire de compromis sur les principaux SLA requis par l'entreprise. »

Avec Volt, i2i Systems a été en mesure de fournir un système de charge en ligne qui est hautement disponible, hautement évolutif, géo-redondant et capable de traiter 100 000 transactions simultanément en 30 millisecondes ou moins.

« Si un serveur plante, les autres serveurs peuvent toujours gérer la demande, a déclaré Mennan Tekbir. Il n'y a pas de perte de service. »

La haute disponibilité et la géo-redondance triple active de Volt ajoutent à la valeur de la plateforme en s'assurant que le service du fournisseur de télécommunications fonctionne à un niveau de qualité constant.

« Nous sommes ravis du succès rencontré par i2i Systems grâce à notre plateforme de données sans compromis et nous sommes impatients de faire profiter de nouveaux clients d'i2i et Volt de ce succès », a déclaré David Flower, PDG de Volt.

À propos de Volt Active Data

La plateforme Volt Active Data rend possible la mise à l'échelle sans compromis sur la vitesse, la précision ou la cohérence. Basée sur une pile simplifiée capable de prendre des décisions en moins de 10 millisecondes, la base sans compromis de Volt permet aux entreprises de maximiser le ROI de leurs investissements 5G, IoT, IA, apprentissage automatique et autres.

À propos de i2i Systems

Entreprise 100 % locale de R&D et de logiciels, i2i Systems offre tous les logiciels de soutien opérationnel (BSS) dont les opérateurs ont besoin dans le domaine des télécommunications. Elle a également réalisé des investissements importants dans le domaine de la 5G et a atteint un niveau avancé de développement de produits et de systèmes en réseau central 5G et en RAN 5G. i2i Systems fait fonctionner ses systèmes avec succès auprès de nombreux opérateurs différents en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1805076/Volt_Active_Data_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 23 mars 2023 à 08:45 et diffusé par :