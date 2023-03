29e Rencontre annuelle des membres des comités de francisation de la FTQ - Le français au travail, c'est un droit. Final bâton!





MONTRÉAL, le 23 mars 2023 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) invite les représentants des médias à assister à sa rencontre annuelle des membres des comités de francisation qui se tiendra demain, le vendredi 24 mars, à l'hôtel Holiday Inn Centre-ville à Montréal à compter de 9 heures. Plus d'une centaine de militants et de militantes sont attendus à ce rassemblement annuel qui permet de faire le point sur la situation du français dans les milieux de travail.

Lors de cette rencontre, vous pourrez entendre le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc, le ministre responsable de la Langue française, Jean-François Roberge, ainsi que le vice-président exécutif pour le Québec de l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), Yvon Barrière.

Plusieurs conférences sont au programme de la journée, dont une présentation sur le projet de loi C-13 du gouvernement fédéral portant sur la Loi sur les langues officielles ainsi qu'une présentation de l'Office québécois de la langue française (OQLF) sur les modifications apportées à la Charte de la langue française par le projet de loi no 96.

Consultez le programme de la journée : ftq.qc.ca/29e-rencontre-annuelle-en-francisation.

Quoi : Rencontre annuelle des membres des comités de francisation de la FTQ



Date : 24 mars 2024



Heure : À compter de 9 h



Où : Holiday Inn Centre-ville, salle Lord Frederick A

1390, boulevard René-Lévesque Ouest

Montréal (Québec) H3G 0E3



Qui : Le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc; le ministre responsable de la

Langue française, Jean-François Roberge; le vice-président exécutif pour le

Québec de l'AFPC, Yvon Barrière.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

