Statistique Canada lance un portail qui améliorera l'accès aux données à l'échelle municipale





OTTAWA, ON, le 23 mars 2023 /CNW/ - Statistique Canada est ravi d'annoncer le lancement du portail du Centre de données municipales et locales (CDML), fruit d'un partenariat continu avec la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et avec le Plan d'action sur les données désagrégées.

Conçu pour fournir des données sur l'économie, la société et l'environnement du Canada à l'échelle locale, le portail comprend :

un outil d'intégration et de visualisation des données qui affiche un ensemble d'indicateurs clés sur un plan géographique;

un catalogue de données renfermant des statistiques et des indicateurs qui sont pertinents pour les municipalités, telles que des données du recensement et des statistiques sur le logement, la santé et la criminalité;

une application de cartographie municipale;

un tableau de bord des données financières et socioéconomiques municipales qui permet de comparer les indicateurs financiers standards de 35 villes canadiennes, dont ceux liés aux dépenses d'infrastructure, et d'intégrer divers indicateurs socioéconomiques.

Ce nouveau portail voit le jour alors que Statistique Canada et la Fédération canadienne des municipalités amorcent la troisième année d'un partenariat fructueux, qui vise à sensibiliser et à étendre l'utilisation des données de Statistique Canada aux niveaux municipal et local, à renforcer la littératie statistique et à réduire les lacunes en matière de données dans toutes les communautés.

Le portail continuera d'être mis à jour pour rendre des besoins changeants des municipalités en matière de données.

« Une bonne partie des décisions publiques qui façonnent notre mode de vie se prend à l'échelle municipale. Statistique Canada est fier de son partenariat avec la Fédération canadienne des municipalités et demeure engagé à améliorer l'accès aux données à l'échelle municipale, y compris les données désagrégées, et à accroître le partage des données et la collaboration pour appuyer la prise de décisions fondée sur des données probantes, afin de répondre aux besoins des Canadiennes et des Canadiens et de leurs communautés. »

-- Anil Arora, statisticien en chef du Canada

« En tant qu'ordre de gouvernement le plus près du quotidien de la population canadienne, les municipalités ont besoin de données fiables pour prendre d'importantes décisions stratégiques qui seront à la fois significatives, équitables et inclusives et amélioreront la qualité de vie des citoyennes et citoyens de façon concrète. La FCM félicite Statistique Canada pour son nouveau portail et se réjouit à la perspective de continuer à travailler ensemble pour répondre aux besoins des municipalités en matière de données. »

-- Carole Saab, chef de la direction, Fédération canadienne des municipalités

