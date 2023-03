Le Groupe Alpha Blue Ocean annonce la mise en place d'une nouvelle ligne de financement auprès de SAFE pour un montant de 29.9M d'euros





Alpha Blue Ocean (ABO), le family-office fondé par Pierre Vannineuse, est fier d'annoncer la mise en place d'une nouvelle ligne de financement auprès de l'un de ses partenaires historique, SAFE Group, en vue de les soutenir dans leur plan de croissance.

Toujours dans une droite de logique de soutien à ses partenaires historiques, dont Safe fait parti, le Groupe Alpha Blue Ocean est fier d'annoncer la mise en place d'une nouvelle ligne de financement à hauteur de 29.9 millions d'euros.

Safe (Ticker : ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de technologies prêtes-à-l'emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, developpe actuellement de nombreux projets afin de poursuivre sa progression.

Cette nouvelle ligne de financement permettra notamment la mise en place :

de changements structurels à opérer au sein du groupe en vue d'atteindre l'équilibre financier le plus rapidement possible

du développement stratégique de vente directe en France, en Allemagne et aux Etats-Unis ainsi que d'une distribution dans le reste du monde

du déploiement de son modèle technologique et commercial à l'international

Créé en 2017, Alpha Blue Ocean est un acteur pionnier et référent de la finance alternative en Europe et dans le monde, notamment dans le secteur de l'innovation médicale. En 5 ans, le groupe fondé par Pierre Vannineusea exécuté plus de 2 milliards d'euros en engagements financiers, dont 60% sur les segments Santé & Innovation.

Pour toute information complémentaire ou demande d'interview avec un dirigeant d'Alpha Blue Ocean, n'hésitez pas à contacter le service de presse : [email protected]

A propos d'Alpha Blue Ocean

Crée en 2017 par Pierre Vannineuse, Hugo Pingray et Amaury Mamou-Mani, Alpha Blue Ocean est un family-office jeune et dynamique ayant pour mission de révolutionner l'industrie financière en proposant notamment des solutions en constante innovation.

Alpha Blue Ocean met en oeuvre une approche directe, rationnelle et efficace, en proposant des solutions de financement alternatives. En d'autres termes des solutions flexibles destinées aux sociétés cotées, également connues sous le nom de placement privés ou de PIPE (Private Investment in Public Equity).

Présent mondialement, Alpha Blue Ocean a, entre autres, financé en France : Erytech, Pharnext, AB Science, Europlasma, Safe Orthopaedics, Voluntis ou DBT (Douaisienne de Basse Tension).

Communiqué envoyé le 23 mars 2023 à 08:05 et diffusé par :