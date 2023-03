De nouvelles ressources en littératie numérique visent à renseigner la population canadienne sur la fraude en ligne





TORONTO, le 23 mars 2023 /CNW/ - À l'occasion du Mois de la prévention de la fraude, ABC Alpha pour la vie Canada a collaboré avec l'Association des banquiers canadiens pour publier plusieurs nouvelles ressources dans le cadre de son programme Question d'Internet ABC.

En 2022, les rapports de fraude et de cybercriminalité reçus par le Centre antifraude du Canada ont fait état de pertes totalisant près de 530 millions de dollars, un chiffre choquant qui représente une augmentation de près de 40 % par rapport à celui de 2021. Plus inquiétant encore, il ne s'agit que d'une fraction des pertes réelles, car le Centre estime que seulement 5 à 10 % des victimes de fraude signalent leur situation.

L'éducation est le meilleur moyen d'éviter les fraudes. Pour cette raison, les nouvelles ressources du programme Question d'Internet ABC sont axées sur la sécurité en ligne. Le programme Question d'Internet ABC offre une formation de base en matière de littératie numérique aux adultes qui ont besoin de soutien pour renforcer leurs compétences numériques ainsi qu'aux personnes âgées qui ne sont pas à l'aise avec l'Internet. La fraude étant le crime le plus fréquent ciblant les personnes âgées au Canada, ces ressources sont indispensables.

« Depuis le début de la pandémie, le nombre de cas de fraudes et d'arnaques en ligne a augmenté spectaculairement, affirme Alison Howard, directrice administrative d'ABC Alpha pour la vie Canada. Nous sommes grandement reconnaissants pour le soutien de l'Association des banquiers canadiens, qui nous a permis de créer des ressources indispensables visant à aider la population canadienne à se renseigner au sujet de la fraude en ligne et à utiliser Internet en toute sécurité. »

Les nouvelles ressources du programme Question d'Internet ABC comprennent ce qui suit :

une liste de contrôle de la sécurité des sites Web, qui explique comment déterminer si un site Web est sécuritaire et sécurisé;

une fiche sur les fenêtres contextuelles urgentes, accompagnée de conseils sur la façon de les aborder;

trois plans de leçon vidéo sur des sujets comme la création de mots de passe solides et la manière de repérer les pourriels.

Des ressources supplémentaires seront ajoutées tout au long de l'année.

« Dans notre monde de plus en plus connecté, la fréquence des fraudes est à la hausse, ce qui représente une menace croissante à la sécurité financière des Canadiennes et des Canadiens, affirme Anthony G. Ostler, président et chef de la direction de l'ABC. Protéger l'argent et les données des clients est une priorité absolue pour toutes les banques. Les citoyens ont également un rôle essentiel à jouer pour sécuriser leurs comptes importants et reconnaître les signes de fraude. C'est pourquoi l'ABC est fière de parrainer le programme Question d'Internet ABC, de ABC Alpha pour la vie Canada, et d'appuyer les nouvelles ressources de littératie numérique qui contribuent à la protection de la population contre la fraude en ligne. »

Pour accéder aux nouvelles ressources du programme Question d'Internet ABC et à d'autres outils en matière de littératie numérique, visitez questiondinternetabc.ca.

ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie CanadaMD est un organisme sans but lucratif qui vise à renforcer les organisations qui font la promotion de la littératie chez les adultes. Nous concevons du matériel et des ressources d'apprentissage de niveau débutant de grande qualité, rédigés dans un langage clair, et nous appuyons leur utilisation. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous les citoyens ont les outils et les occasions dont ils ont besoin pour améliorer leurs compétences essentielles et leur niveau d'alphabétisation. Pour en savoir plus sur la littératie numérique ou sur les programmes d'ABC Alpha pour la vie Canada, consultez le abcalphapourlavie.ca.

Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiennes et les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. cba.ca

