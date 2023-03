Gestion mondiale d'actifs CI annonce l'approbation par les porteurs de titres de la fusion des fonds communs de placement





Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI ») annonce que les porteurs de titres de la Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales CI (« le Fonds ») ont approuvé sa fusion avec le Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI.

La fusion sera mise en oeuvre après la fermeture des bureaux le ou vers le 14 avril 2023. La proposition de fusion a été annoncée la première fois en janvier 2023 et a été approuvée hier lors de l'assemblée des porteurs de titres.

Les coûts et les dépenses liés à la fusion sont assumés par GMA CI et non par les fonds. La fusion entraînera une disposition imposable pour les investisseurs qui détiennent des parts du Fonds en dehors des régimes enregistrés.

Le Comité d'examen indépendant du Fonds a examiné la fusion proposée en matière de conflits d'intérêts potentiels et a fourni sa recommandation positive, ayant déterminé que les changements atteignent un résultat juste et raisonnable pour le Fonds.

À propos de Gestion mondiale d'actifs CI

Gestion mondiale d'actifs CI est l'une des plus grandes sociétés de gestion d'investissement du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et de services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. Gestion mondiale d'actifs CI est une filiale de Financière CI (TSX : CIX), une société mondiale intégrée de gestion d'actifs et de patrimoine avec environ 389,4 milliards de dollars d'actifs au 28 février 2023.

Les investissements dans un fonds commun de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de fonds communs de placement gérés par Gestion mondiale d'actifs CI et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme, un conseil en matière d'investissement, de fiscalité, de droit ou de comptabilité, et ne doit pas être invoquée à cet égard. Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans ce document sont exactes au moment de la publication. Les particuliers doivent demander l'avis de professionnels, le cas échéant, concernant tout investissement particulier. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller professionnel avant d'apporter tout changement à leurs stratégies d'investissement. Ces placements peuvent ne pas convenir aux circonstances d'un investisseur.

Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.

© CI Investments Inc., 2023. Tous droits réservés.

