Les produits de papier Royale® certifiés carboneutres par le Carbon Trust

Royale, la marque de produits de papier la plus digne de confiance au Canada?, a été certifiée « carboneutre » par le Carbon Trust

DIEPPE, NB, le 23 mars 2023 /CNW/ - Royale, une des principales marques de produits de consommation ménagers au Canada, a annoncé aujourd'hui que ses produits de papier ont obtenu la certification « carboneutre » accordée par le Carbon Trust, un organisme de certification indépendant de premier plan à l'échelle mondiale qui se spécialise dans la vérification des empreintes carbone.

Les produits de papier Royale sont fabriqués par Les Produits de consommation Irving Limitée, une société affiliée à J.D. Irving, Limited, elle-même réputée pour sa gestion forestière responsable et ses contributions à la recherche sur les écosystèmes, à la conservation des habitats et au reboisement. J.D. Irving, Limited et ses sociétés affiliées plantent des millions d'arbres chaque année et, collectivement, en ont planté plus d'un milliard depuis 1957.

De plus :

Chaque année, les forêts gérées par J.D. Irving, Limited et de ses filiales retirent de l'atmosphère plus de carbone que ce qui est émis durant le cycle de vie des produits de papier Royale fabriqués pendant l'année.

Chaque année, J.D. Irving, Limited et ses filiales prélèvent moins de 2 % des forêts sous leur gestion, s'assurant ainsi que l'entreprise cultive plus de bois qu'elle n'en récolte.

La chaîne d'approvisionnement intégrée de J.D. Irving, Limited et ses filiales assure une utilisation optimale de la ressource forestière en produisant peu de déchets, du bois d'oeuvre aux copeaux et à l'écorce en passant par la sciure et les particules de bois.

Conformément à la norme PAS 2060:2014, le Carbon Trust certifie que les produits de papier Royale® ont atteint la carboneutralité au regard de l'empreinte carbone totale des produits de papier vendus au Canada, et ce, relativement à tout leur cycle de vie. Ceci inclut l'empreinte carbone dans tous les champs d'application, ce qui englobe les matières premières, la production, la distribution, l'utilisation et la fin de vie des produits de papier.

« La certification de carboneutralité des produits Royale est l'une des mesures prises par Les Produits de consommation Irving dans le cadre de notre engagement plus vaste envers l'environnement », indique Robert K. Irving, président des Produits de consommation Irving et co-pdg de J.D. Irving, Limited. « Chaque jour, des ménages canadiens utilisent les produits de papier Royale chez eux, et nous sommes ravis de pouvoir récompenser ce choix avec un produit carboneutre qui offre toujours la qualité supérieure, la valeur et la douceur auxquels s'attendent les clients de Royale. »

Dans le cadre de ses objectifs de développement durable en vue de 2030 adoptés publiquement , le secteur des activités de fabrication des Produits de consommation Irving s'est engagé à continuer d'offrir des expériences exceptionnelles en matière de produits et services, tout en veillant à ce que ses produits, y compris les produits de papier Royale, respectent des normes élevées en matière de qualité et d'impact environnemental.

« Nous sommes d'avis que si nous prenons soin de la forêt, la forêt continuera de prendre soin de nous tous », déclare Stewart Van Horn, vice-président, Environnement, Santé, Sécurité et Excellence opérationnelle chez J.D. Irving, Limited. « Notre engagement est ancré dans notre valeur de base qui consiste à appliquer les normes les plus élevées pour assurer la protection des employés, du public et de l'environnement. Le fait de s'assurer que les produits de papier Royale demeurent carboneutres est un pas de plus dans la lutte contre les changements climatiques qui s'inscrit dans notre engagement global à prendre soin de l'environnement. »

?Reconnu papier hygiénique le plus digne de confiance par les consommateurs canadiens selon l'étude sur la confiance des Canadiens à l'égard des marques de BrandSpark® en 2023.

*Pour plus de détails sur la chaîne d'approvisionnement forestier d'Irving, veuillez consulter le rapport ESG 2021 d'Irving à jdirvingsustainability.com

À propos de Royale

Les produits Royale sont aimés des Canadiens depuis 60 ans. Royale offre une gamme complète de produits de papier à usage domestique qui comprend papier hygiénique, essuie-tout, mouchoirs et serviettes de table. Les produits Royale sont fabriqués par une entreprise fièrement canadienne.

À propos des Produits de consommation Irving

Les Produits de consommation Irving sont l'un des principaux fabricants de produits de papier à usage domestique et de couches pour bébé en Amérique du Nord. Les entités Les des Produits de consommation Irving sont Les Papiers Irving et Les Soins personnels Irving. Les Papiers Irving offrent des produits de papier de marque maison de qualité à plusieurs grands détaillants nord-américains, en plus de certaines des marques de papiers-mouchoirs parmi les plus vendues. Les Soins personnels Irving sont le seul fabricant de couches pour bébé et de culottes de propreté au Canada. Grâce à ses équipements perfectionnés et à des technologies de pointe, l'entreprise fabrique des produits de marque maison de grande qualité pour d'importants clients nord-américains.

À propos de J.D. Irving, Limited

Fondée en 1882, J.D. Irving, Limitée est une société familiale dont les activités sont diversifiées : produits forestiers, commerce de détail, transport, construction navale et produits de consommation. L'entreprise emploie plus de 19 000 personnes au Canada et aux États-Unis et est fière d'avoir son siège social au Nouveau-Brunswick.

À propos du Carbon Trust

Le Carbon Trust est un organisme sans but lucratif dont la mission est d'accélérer la transition vers une économie sobre en carbone en fournissant du soutien spécialisé aux entreprises et au secteur public pour les aider à réduire leurs émissions de carbone, à économiser de l'énergie et à commercialiser des technologies à faibles émissions de carbone. En stimulant les activités sobres en carbone, il contribue à l'atteinte des objectifs clés relatifs à la réduction des émissions de carbone, à la mise sur pied d'entreprises sobres en carbone, à l'augmentation de la sécurité énergétique et aux emplois qui y sont associés. Le Carbon Trust aide à diminuer les émissions de carbone en offrant des conseils spécialisés et du financement pour aider les organisations à améliorer leur bilan carbone, en établissant des normes de réduction du carbone, en réduisant les émissions de carbone éventuelles grâce à l'ouverture des marchés pour les technologies à faibles émissions de carbone, en chapeautant les collaborations au sein de l'industrie pour commercialiser les technologies et en investissant dans les entreprises sobres en carbone en phase de démarrage.

