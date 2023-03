Nissan dévoile un prototype de berline adapté aux modes de vie modernes





TOKYO, 23 mars 2023 /PRNewswire/ -- Nissan Motor Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui avoir créé un prototype de berline équipé d'une trentaine de dispositifs inspirés d'idées libres et d'ingéniosité. Ce véhicule au style de vie contemporain, créé selon une approche de bricolage, sera exposé dans la galerie du siège mondial de Nissan du 24 mars au 2 avril et sera également visible sur la chaîne YouTube de Nissan à partir d'aujourd'hui.

https://youtu.be/9D4AX81co-E

Le prototype est basé sur l'emblématique Skyline et est équipé de dispositifs qui peuvent aider les utilisateurs à manger, dormir et jouer confortablement dans la voiture. Pour créer cette convivialité sans compromettre la fonctionnalité et le design élégant du véhicule, Nissan a introduit des dispositifs grâce à un processus par essais-erreurs, en les associant à l'IA pour obtenir des fonctions surprenantes non imaginables d'après l'apparence extérieure. Le véhicule permet ainsi une expérience quotidienne adaptée aux modes de vie modernes. En adoptant une approche de bricolage plutôt qu'une approche d'ingénierie conventionnelle, l'équipe a pu fixer des objectifs et les atteindre de manière optimale et efficace, créant ainsi un véhicule qui dépasse les attentes.

Tetsuro Ueda, expert en chef du laboratoire de mobilité et d'IA de Nissan, a déclaré : « Innover pour enrichir la vie des gens est l'objectif de notre entreprise. Mais l'innovation ne se limite pas à des technologies de pointe sans précédent telles que l'électrification et l'intelligence. Innover, c'est aussi trouver de nouvelles possibilités à partir de ce qui existe déjà et trouver des moyens de rendre l'expérience plus agréable. Le bricolage est parfaitement propice à ce type d'innovation. Et surtout, nous avons eu beaucoup de plaisir à réaliser ce prototype. Ce Véhicule de style de vie contemporain est une interprétation moderne de l'idée de manger, dormir et jouer dans une berline. Nous estimons que l'innovation fondée sur le bricolage est également efficace pour répondre aux questions de développement durable. Le Véhicule de style de vie contemporain n'est qu'une première étape de la démonstration de l'impact du bricolage sur la fabrication. Nous continuerons à développer des innovations et à susciter de l'enthousiasme. »

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2036443/1.jpg

