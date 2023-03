Étude d'IG Gestion de patrimoine : Solliciter des conseils fiscaux à l'année : une pratique profitable, mais peu répandue





Seul un Canadien ou une Canadienne sur cinq accorde la priorité à sa planification fiscale tout au long de l'année.

Deux personnes sur cinq ne tiennent pas compte des incidences fiscales ou des options de financement lors d'achats importants.

85 pour cent des Canadiens et Canadiennes pensent qu'il est souhaitable de recevoir un remboursement d'impôt. Est-ce vraiment le cas?

WINNIPEG, MB, le 23 mars 2023 /CNW/ - Selon une étude annuelle sur la fiscalité menée par IG Gestion de patrimoine (IG), les Canadiens et Canadiennes ratent une occasion cruciale d'optimiser leurs déclarations de revenus parce qu'ils n'ont pas de stratégie fiscale à l'année.

Cette étude, menée en collaboration avec Pollara Strategic Insights, a révélé ce qui suit :

Seul un cinquième (22 pour cent) de la population canadienne accorde la priorité à sa planification fiscale tout au long de l'année.

Plus du tiers (36 pour cent) pense que la planification fiscale à l'année n'est « pas du tout importante ».

Seule une personne interrogée sur dix est convaincue qu'elle profite de tous les crédits d'impôt disponibles.

« Quiconque paie des impôts peut tirer profit d'une planification fiscale échelonnée et intégrée dans un plan financier global. C'est d'autant plus vrai de nos jours, vu la hausse marquée du coût de la vie et des taux d'intérêt », déclare Damon Murchison, président et chef de la direction d'IG Gestion de patrimoine. « Il est préoccupant de constater que la plupart des gens ne pensent pas à leur stratégie fiscale avant la période des impôts. Faire de la planification fiscale une activité régulière peut contribuer à réduire votre facture fiscale globale et vous aider à profiter de tous les crédits d'impôt et déductions offerts. Vous pourrez ainsi garder une plus grande part de votre revenu dans vos poches. »

Comprendre les incidences fiscales d'achats importants

L'étude a aussi révélé que deux personnes sur cinq (42 pour cent) ne tiennent pas compte des incidences fiscales ou des options de financement lors de dépenses importantes (achat d'une maison, d'une résidence secondaire ou d'une voiture, ou rénovations).

« Faire des pieds et des mains pour mettre de l'ordre dans vos actifs au moment de produire votre déclaration de revenus, ce n'est pas avantageux », note M. Murchison. « Vous tirerez votre épingle du jeu en obtenant l'aide d'un conseiller financier ou d'une conseillère financière. Vous pourrez ainsi comprendre, en amont, les incidences fiscales des actifs plus importants et plus complexes, et la manière dont ils s'intègrent dans votre plan financier global. »

Un remboursement d'impôt élevé est-il souhaitable?

L'étude a en outre révélé que 85 pour cent des Canadiens et Canadiennes perçoivent positivement le fait de recevoir un remboursement d'impôt, et que 60 pour cent prennent des mesures pour tenter d'augmenter le montant qu'ils reçoivent chaque année. De façon plus générale, les personnes interrogées ont déclaré qu'elles prévoient utiliser leur remboursement d'impôt comme une « prime » : plus de la moitié (57 pour cent) utiliseront le montant reçu à des fins personnelles ou familiales, et 44 pour cent intégreront le montant reçu dans leur stratégie de placement.

« Contrairement à la croyance populaire, un gros remboursement d'impôt n'est pas forcément profitable », affirme M. Murchison. « Un remboursement d'impôt signifie que trop d'impôt a été perçu pendant l'année. Même s'il peut être agréable de recevoir cet argent après avoir produit votre déclaration, vous avez manqué des occasions d'intérêts, d'investissement et de dépenses tout au long de l'année. En obtenant des conseils financiers, vous bénéficierez d'une stratégie fiscale complète sur 12 mois et serez en mesure de prendre des décisions éclairées tout au long de l'année et, ainsi, de vous rapprocher de vos objectifs financiers. »

À propos de l'étude Pollara

Cette étude en ligne a été menée du 15 au 21 février 2023 auprès de 1 535 Canadiens et Canadiennes âgés de 18 ans et plus qui ne sont pas retraités. Les résultats de l'étude ont été pondérés par région et genre pour être représentatifs de la population dans son ensemble. La marge d'erreur sur un échantillon probabiliste de cette taille serait de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers et conseillères partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG offre une gamme étendue d'autres services financiers. IG Gestion de patrimoine gérait un actif de 115 milliards de dollars au 28 février 2023 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 258 milliards de dollars au 28 février 2023.

