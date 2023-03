La TD s'appuie sur ses talents en technologie inclusifs pour offrir des innovations aux clients





La Banque élargit ses bassins de talents grâce à des investissements en faveur d'un recrutement inclusif.

TORONTO, le 23 mars 2023 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (« la TD ») réitère son engagement à accroître ses effectifs technologiques en mettant à profit ses relations avec les principales organisations spécialisées dans le recrutement de talents en technologie, comme le Black Professionals in Tech Network (BPTN) et FDM Group, afin de continuer à bâtir un solide bassin de talents diversifiés et de nouveaux collègues.

Les objectifs d'embauche de la TD pour 2023 reposent sur l'annonce faite en 2022 d'embaucher plus de 2 000 personnes en technologie spécialisées en développement et en exploitation, en infonuagique, en apprentissage automatique et en automatisation, ainsi que celles formées et expérimentées en méthode agile, en conception de l'expérience utilisateur et en services mobiles. En plus de diversifier son bassin de talents et de créer des occasions en dehors des bassins traditionnels, la TD a pour objectif d'améliorer les compétences des talents actuels, en offrant aux collègues la possibilité d'adopter de nouvelles technologies tout comme des outils standards du secteur qui sont utilisés dans le monde entier, dont Azure ainsi que des technologies infonuagiques et de développement et exploitation.

« La mise en oeuvre de notre stratégie tournée vers l'avenir, qui consiste à fournir de meilleurs résultats plus rapidement et plus simplement à notre clientèle et à nos collègues, passe par l'étoffement et le renforcement de notre bassin de talents en technologie, a déclaré Greg Keeley, premier vice-président à la direction, Plateformes et Technologie, Groupe Banque TD. Le secteur des technologies a longtemps été considéré comme un domaine dépourvu de diversité, mais nous sommes déterminés à faire bouger les choses. Nous savons que plus nos effectifs reflètent la diversité de notre clientèle, plus nous sommes en mesure de répondre à ses besoins et, même si le chemin à parcourir est encore long, nous avons la ferme intention de bâtir et de diversifier délibérément nos bassins de talents en technologie. »

Création de nouveaux parcours technologiques

La TD a une relation bien établie avec BPTN, la plus grande communauté de professionnels des technologies et des affaires noirs en Amérique du Nord. Depuis 2018, la TD est le commanditaire fondateur du sommet BFUTR, l'un des plus grands rassemblements de talents en technologie noirs d'Amérique du Nord. En 2022, le BPTN et la TD ont lancé l'Obsidi Academy, un camp d'entraînement en développement d'applications par pile complète pour aider les personnes noires à démarrer leur carrière en technologie auprès de certains des meilleurs employeurs au Canada. Cette collaboration ouvre de nouvelles possibilités aux professionnels noirs en technologie, un domaine dans lequel ces derniers restent largement sous-représentés.

À la fin de l'année dernière, la TD a embauché près de 40 diplômés de l'Obsidi Academy en tant qu'ingénieurs logiciels généralistes à temps plein, issus de la première cohorte du programme. La deuxième cohorte de l'Obsidi Academy suit actuellement son cours et la TD compte poursuivre ses embauches au sein de l'Obsidi Academy tout au long de l'année 2023.

« L'Obsidi Academy représente un changement sans précédent en matière d'investissement dans les talents diversifiés et d'embauche de ceux-ci, a déclaré Lekan Olawoye, fondateur et chef de la direction de BPTN. Trop souvent, les entreprises technologiques se font concurrence en ayant recours aux mêmes outils et au même bassin de talents. L'Obsidi Academy forme un océan de talents de premier plan qui permet aux professionnels noirs de transformer leur avenir et aux entreprises de disposer de talents hautement qualifiés, formés pour faire une différence dès le premier jour. »

Toujours soucieuse d'adopter des pratiques de recrutement inclusives, la TD a lancé en 2022 un programme pilote en collaboration avec FDM Group, conçu pour aider les personnes qui reprennent leur carrière dans le secteur de la technologie à la Banque. Ce programme s'adresse aux personnes (essentiellement des femmes) prêtes à réintégrer le marché du travail après avoir pris une pause professionnelle liée à la garde d'enfants, à un congé familial ou à une période de chômage et permet de les former ou les reformer pour occuper des postes technologiques. La première cohorte de 10 personnes (six femmes et quatre hommes) a depuis terminé sa formation et travaille désormais comme maîtres de mêlée pour mettre en oeuvre les principes agiles au sein de la Banque. Fort du succès de la première cohorte, le programme s'est étendu à 59 collègues grâce à l'élargissement de la formation pour inclure les ingénieurs des opérations, lançant les prochaines cohortes d'ingénieurs généralistes, d'ingénieurs d'ordinateur central et de responsables techniques, Ingénierie de la qualité.

« Les candidats qui affichent une pause professionnelle sur leur CV sont souvent ignorés, explique Jennifer Weber, vice-présidente, Services communs, Technologie à la TD. C'est une fierté pour nous de collaborer avec FDM dans le cadre de ce programme afin d'aider les participants à entreprendre une carrière en technologie. »

Poursuivre nos efforts en matière d'inclusion des talents à la TD

La TD continue de favoriser les pratiques d'embauche inclusives de talents, dans le secteur des technologies et au-delà, grâce à des partenariats stratégiques avec un large éventail d'organisations diverses :

Lancement en 2023 de la bourse d'études TD pour les peuples autochtones, administrée par AFOA Canada pour aider leurs communautés étudiantes avec leurs études postsecondaires et une expérience professionnelle. Les personnes retenues auront aussi la possibilité de faire un stage d'été à la TD et d'élargir leur réseau grâce à des programmes de mentorat et de développement de carrière.

C'est avec fierté que nous avons commandité la conférence QueerTech 2022 et que nous y avons fait une présentation devant plus de 400 participants et alliés 2SLGBTQ+ qui s'intéressent aux carrières dans le secteur des technologies. Selon son énoncé de mission, QueerTech s'efforce de rendre l'écosystème technologique plus inclusif pour les personnes professionnelles 2SLGBTQ+, en les mettant en relation et en leur donnant les moyens de s'épanouir.

que nous y avons fait une présentation devant plus de 400 participants et alliés 2SLGBTQ+ qui s'intéressent aux carrières dans le secteur des technologies. Selon son énoncé de mission, QueerTech s'efforce de rendre l'écosystème technologique plus inclusif pour les personnes professionnelles 2SLGBTQ+, en les mettant en relation et en leur donnant les moyens de s'épanouir. En collaboration avec Specialisterne, lancement de trois initiatives visant la neurodiversité pour pourvoir des postes variés au sein de la TD en attirant des talents neuroatypiques. La TD a embauché plus de 80 collègues en collaborant avec Specialisterne depuis 2014.

Collaboration avec Strategio, un service de bout en bout de création de talents, visant à soutenir des talents diversifiés grâce à des programmes de deux ans qui débouchent sur un contrat d'embauche. Grâce à Strategio, la TD a outillé et embauché des talents en technologie spécialisés dans l'infonuagique, le développement et l'exploitation, l'ingénierie de fiabilité de site, le génie logiciel, l'ingénierie de la qualité et les analystes, Systèmes opérationnels.

Collaboration avec Lime Connect, le plus grand réseau au monde d'étudiants universitaires et de professionnels très prometteurs ayant une incapacité. La TD collabore avec Lime Connect depuis 14 ans et a embauché plus de 140 collègues à ce jour partout au Canada. Lime Connect offre une formation sur les entrevues inclusives destinée aux collègues de la TD ainsi que du soutien sur le plan professionnel et du mentorat aux candidats.

. Lime Connect offre une formation sur les entrevues inclusives destinée aux collègues de la TD ainsi que du soutien sur le plan professionnel et du mentorat aux candidats. Lancement du programme de talents noirs en 2018 afin de recruter des étudiants appartenant à la communauté noire pour qu'ils effectuent des stages à la TD. À ce jour, 173 étudiants de ce programme ont été embauchés au Canada .

. Mentorat de près de 200 femmes dans le cadre du programme d'autonomisation des femmes ACCES Employment. Le programme soutient les nouvelles arrivantes dans leur transition professionnelle au Canada .

. Collaboration avec The Honor Foundation aux États-Unis pour organiser plus de 250 conversations sur la carrière pour les collègues et des entrevues avec des Navy Seals qui passent du service militaire à des postes civils.

Lancement d'un programme de stage pour étudiants ayant une incapacité, inclusif et accessible, au sein de TD Assurance en 2022, en collaboration avec les services d'accessibilité de certains établissements d'enseignement postsecondaire du Canada . La TD est fière de poursuivre ce programme en 2023.

« Nous cherchons constamment des moyens de bâtir la banque la plus inclusive sur le marché, qui fait la promotion d'une culture de bienveillance, inspire l'innovation et encourage le respect, explique Tim Clark, premier vice-président et chef de l'information, Plateformes commerciales, Architecture et Ingénierie et président du Comité sur la diversité et l'inclusion de Plateformes et Technologie à la TD. Au-delà de l'embauche de candidats diversifiés, la TD encourage le mentorat, soutient les groupes-ressources des employés et offre des occasions de formation pour développer une culture inclusive continue. »

Favoriser l'inclusion des personnes handicapées au Canada

En décembre 2022, l'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, a annoncé la création du Conseil des entreprises pour l'inclusion des personnes en situation de handicap (CEIPSH). Le Conseil est composé de chefs d'entreprise d'un large éventail de secteurs à l'échelle du pays, qui se consacrent à la promotion d'un changement culturel en matière d'inclusion des personnes en situation de handicap sur les milieux de travail. C'est un honneur pour la TD que Paul Clark, vice-président à la direction, Services privés et Planification financière, Gestion de patrimoine, participe au Conseil en tant que coprésident en s'appuyant sur son expertise à titre de président du comité Personnes ayant une incapacité (PAI) de la TD au cours des 14 dernières années.

« Je suis fier d'être membre et coprésident du Conseil des entreprises pour l'inclusion des personnes en situation de handicap pour ouvrir la voie à la création d'un milieu de travail plus équitable et inclusif pour tous, a déclaré Paul Clark, vice-président à la direction et chef, Services privés, Gestion de patrimoine et Planification financière. Je me réjouis à l'idée d'appuyer les efforts du Conseil pour promouvoir des changements culturels et des milieux plus accessibles pour les personnes handicapées. »

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de Journée de la technologie de la TD, un événement annuel qui met en lumière la technologie et la démarche d'innovation et de modernisation unique de la Banque. Le thème de cette année est l'innovation inclusive et il souligne la façon dont la TD met en oeuvre des technologies et des innovations pour favoriser l'inclusion au profit de nos collègues, de notre clientèle et de nos collectivités.

