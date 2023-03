L'appel de candidatures pour la 11e édition des prix du Devoir de la presse étudiante est lancé





MONTRÉAL, le 23 mars 2023 /CNW/ - Le Devoir et Les Amis du Devoir et Fondation René-Lévesque, en partenariat avec le cabinet de relations publiques NATIONAL, présentent une nouvelle édition du Prix du Devoir de la presse étudiante et du Prix René-Lévesque. Depuis 2012, ces prix mettent en lumière la qualité du travail journalistique réalisé dans les cégeps et les universités du Québec.

Encourager l'engagement des journalistes de demain et récompenser les talents émergents font partie intégrante de la mission du Devoir, comme le souligne son directeur, Brian Myles : « Au Devoir, nous croyons fermement à l'importance de soutenir la prochaine génération de journalistes. Cette onzième édition des Prix du Devoir de la presse étudiante en témoigne. Une place privilégiée a toujours été accordée aux étudiants dans les activités du Devoir et des Amis du Devoir. Nous espérons que cette initiative pourra encourager la relève à poursuivre ses aspirations et à croire en son avenir dans ce métier fascinant et essentiel. »

Alors que les activités de l'Année Lévesque battent leur plein, ce second prix est l'occasion de souligner le talent de jeunes journalistes tout en rendant hommage à cette figure emblématique de l'histoire du Québec : « Une fois de plus, la Fondation René-Lévesque est heureuse de reconnaître la relève en journalisme et de la soutenir, d'autant plus que la remise de 2023 s'inscrira parfaitement dans le cadre des commémorations du 100e anniversaire de naissance de René Lévesque et qu'elle permettra de mettre en pleine lumière une carrière journalistique extraordinaire marquée par la pertinence, le talent et l'humanisme », a déclaré le directeur de la Fondation, Martin Roy.

Le Prix du Devoir de la presse étudiante récompensera deux étudiants actifs dans le milieu journalistique qui se sont démarqués par l'excellence de leur travail et leur participation au sein d'un ou de plusieurs médias étudiants au cours de la dernière année. Le Prix René-Lévesque, pour sa part, récompensera des personnes affiliées à la direction d'un média étudiant ayant fait preuve de leadership et d'engagement social dans l'accomplissement de leurs fonctions. Pour chacun des prix, une bourse de 2500 $ sera remise à un étudiant de niveau universitaire et une bourse de 1500 $, à un étudiant de niveau collégial.

Du 23 mars au 16 avril 2023, les étudiants des cégeps et des universités du Québec sont invités à déposer leurs candidatures. Le Devoir et la Fondation René-Lévesque espèrent que ces distinctions pourront constituer un levier concret vers une carrière fructueuse pour de jeunes journalistes et communicateurs en herbe.

Pour plus d'informations sur les prix : https://www.ledevoir.com/prix-du-devoir-de-la-presse-etudiante

À propos du Devoir

Le Devoir est un quotidien d'information publié du lundi au samedi. Outre sa version imprimée, il est offert sur Internet, ainsi que sur ses applications mobile et tablette. Le Devoir a été fondé le 10 janvier 1910 par le journaliste et homme politique Henri Bourassa. Dans le respect de la volonté de son fondateur, Le Devoir demeure un média totalement indépendant et n'appartient à aucun groupe.

Les Amis du Devoir est un organisme à but non lucratif qui soutient la mission du Devoir par des campagnes de dons et des remises de prix et de bourses à la relève.

À propos de la Fondation René-Lévesque

En mettant en valeur René Lévesque et son héritage, la Fondation René-Lévesque soutient la recherche, la diffusion et la publication et octroie annuellement des bourses aux étudiants. Elle est reconnue comme organisme de bienfaisance par l'Agence de revenu du Canada.

SOURCE Le Devoir

Communiqué envoyé le 23 mars 2023 à 06:00 et diffusé par :