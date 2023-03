Les Producteurs d'oeufs du Canada soulignent leur 50e anniversaire en s'engageant à atteindre une consommation énergétique nette zéro





OTTAWA, ON, le 23 mars 2023 /CNW/ - Cette semaine, les Producteurs d'oeufs du Canada ont annoncé leur engagement visant l'atteinte d'émissions nettes zéro de gaz à effet de serre d'ici 2050. Il s'agit de la prochaine étape du parcours vers la durabilité de l'industrie canadienne de la production d'oeufs. Leur engagement s'inscrit dans le prolongement de cinq décennies de travail ayant servi à intégrer la recherche, l'innovation et les techniques qui appuient des pratiques agricoles durables.

« Le renforcement de notre engagement visant à éliminer les émissions de gaz à effet de serre se veut un prolongement naturel de l'approche globale de la durabilité que nous avons déjà établie, c'est-à-dire une approche qui continue de guider nos gestes aujourd'hui et demain, a déclaré Roger Pelissero, président des Producteurs d'oeufs du Canada. Un objectif de consommation énergétique nette zéro nous permet naturellement de poursuivre dans cette voie et renforce notre engagement à l'égard de l'environnement au coeur de nos exploitations agricoles. »

Les producteurs d'oeufs canadiens ont une feuille de route de longue date en matière de soutien d'initiatives et de programmes durables, y compris l'investissement dans un programme de recherche scientifique complet, des outils de prise de décisions à la ferme et des technologies environnementales. Ces initiatives et programmes ont mené à des gains d'efficience et de productivité dans le secteur de la production d'oeufs, ce qui a permis une augmentation de la production d'oeufs tout en utilisant moins de ressources. L'Outil d'évaluation de l'empreinte écologique des fermes lancé récemment est un exemple de la façon dont les producteurs d'oeufs améliorent les résultats environnementaux. Les producteurs d'oeufs canadiens peuvent utiliser l'outil pour établir des objectifs de durabilité, créer des plans d'action, suivre les progrès et travailler à rendre leurs fermes encore plus durables.

« Je suis extrêmement fier du travail que les producteurs d'oeufs de partout au Canada ont entrepris pour faire évoluer leurs exploitations agricoles, appuyant les efforts déployés à l'échelle du Canada et à l'échelle mondiale pour lutter contre les changements climatiques, a ajouté M. Pelissero. Nous savons que nous ne pouvons pas atteindre cet objectif seuls, et nous avons hâte de travailler de concert avec nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement et les intervenants pour élaborer et mettre en oeuvre une feuille de route vers la carboneutralité qui tient compte des circonstances uniques de nos exploitations agricoles et de notre chaîne de valeur. Notre prochaine étape consiste à mettre en oeuvre une consultation exhaustive qui évalue comment nous pouvons améliorer nos initiatives et mettre un plan en pratique. »

L'annonce a été faite à l'occasion d'un événement qui marquait le 50e anniversaire des Producteurs d'oeufs du Canada et de la gestion de l'offre des oeufs, établissant ainsi une voie solide pour le prochain chapitre du secteur de la production d'oeufs. Cet engagement s'harmonise avec l'objectif du gouvernement du Canada d'atteindre une consommation énergétique nette zéro d'ici 2050, ainsi qu'avec les directives des Nations Unies. Les producteurs d'oeufs ont hâte d'appuyer cette initiative collective, tout en appuyant la sécurité alimentaire de millions de Canadiens.

Au sujet des Producteurs d'oeufs du Canada

Maintenant dans leur soixantième année comme organisation agricole de premier plan au Canada, les Producteurs d'oeufs du Canada ont pour mandat de gérer l'offre pour les oeufs à l'échelle nationale et de promouvoir leur consommation, tout en veillant aux intérêts des plus de 1200 producteurs d'oeufs réglementés et familles agricoles de tout le pays. Pour plus d'information, visitez producteursdoeufs.ca.

