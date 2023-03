La TD se classe au premier rang des marques canadiennes selon Brand Finance





TORONTO, le 23 mars 2023 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (« la TD ») s'est classé au numéro 1 selon le rapport 2023 de Brand Finance sur les 100 marques les plus valorisées au Canada.

Chaque année, Brand Finance, principal cabinet de conseil en évaluation de marques, passe au crible 5 000 des plus grandes marques au monde et publie plus de 100 rapports dans lesquels elles sont classées par secteur et par pays. On y retrouve les 100 marques les plus valorisées et les plus fortes au Canada.

« Être classée au premier rang des marques canadiennes par Brand Finance est une formidable réussite pour la TD. Cela témoigne non seulement du rendement financier de la Banque, mais aussi de sa marque et de sa cote d'estime, se réjouit Betsey Chung, vice-présidente à la direction et chef du marketing à l'échelle mondiale, Groupe Banque TD. Nous évoluons constamment pour nous démarquer aux yeux de la clientèle et des collectivités à qui nous offrons nos services. Brand Finance reconnaît le rendement de l'entreprise et de la marque - c'est fantastique de constater que la priorité que nous avons accordée à la visibilité de la marque et à l'impact sur la collectivité fonctionne. Tout ça, grâce à nos collègues à os efforts de marketing et à notre culture. Je suis très fière de voir notre marque classée première au pays. »

C'est à la valeur et à la force de sa marque que la TD doit cette distinction. La valeur est le gain économique net que le détenteur réaliserait en concédant une licence d'exploitation de sa marque sur le marché libre. La force correspond à l'efficacité du rendement d'une marque par rapport à des marques concurrentes pour les éléments tangibles mesurés.

« La TD est numéro 1 au Canada parce qu'elle permet à sa clientèle, à ses collectivités et à son personnel de s'épanouir dans un monde en constante évolution, explique David Haigh, président et chef de la direction de Brand Finance. Les efforts qu'elle consacre à la transformation numérique et à l'innovation ont fortement augmenté en 2022. Et ce n'est pas un simple positionnement marketing. C'est le résultat du travail accompli par plus de 95 000 collègues pour concrétiser son ambition et incarner ses valeurs. »

En plus d'être la marque la plus valorisée au Canada, la TD figure en bonne position dans le classement Brand Finance des 500 plus grandes marques dans le monde de cette année, faisant mieux que toutes les autres marques canadiennes. Un tour de force qu'elle avait déjà réussi en février en se hissant au 11e rang du classement Brand Finance des 500 plus grandes banques au monde.

Pour établir ses classements mondiaux, Brand Finance calcule la valeur des marques en utilisant l'approche fondée sur les redevances, une méthode d'évaluation des marques conforme aux normes du secteur établies dans la norme ISO 10668. Le cabinet fait une estimation des revenus futurs probables attribuables à une marque en appliquant un taux de redevance qui serait facturé pour l'utilisation de cette marque. Cela permet d'obtenir une valeur considérée comme le gain économique net que le détenteur réaliserait en concédant une licence d'exploitation de sa marque sur le marché libre.

Le rapport des 100 plus grandes marques au Canada de Brand Finance, qui sera publié le jeudi 30 mars, contiendra le classement complet, des renseignements supplémentaires, notamment sur la méthodologie, des graphiques, et les définitions des termes clés.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de Journée de la technologie de la TD, un événement annuel qui met en lumière la technologie et la démarche d'innovation et de modernisation unique de la Banque. Le thème de cette année est l'innovation inclusive et il souligne la façon dont la TD met en oeuvre des technologies et des innovations pour favoriser l'inclusion au profit de nos collègues, de notre clientèle et de nos collectivités.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2023, les actifs de la TD totalisaient 1,9 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos de Brand Finance

Brand Finance est le principal cabinet de conseil en évaluation de marques. Faisant le lien entre marketing et finance depuis plus de 25 ans, Brand Finance évalue la force des marques et leur valeur financière pour aider des entreprises de toutes sortes à prendre des décisions stratégiques.

Outre son siège social à Londres, le cabinet compte des bureaux dans plus de 20 pays et offre des services sur tous les continents. Chaque année, il évalue plus de 5 000 marques qu'il classe par secteur et par pays dans plus de 100 rapports. Ses évaluations sont fondées sur des recherches sur les marchés qu'il mène lui-même.

Brand Finance est un cabinet comptable réglementé et un meneur de la normalisation du secteur de l'évaluation des marques. Il a été le premier à recevoir les certifications ISO 10668 et ISO 20671 par des auditeurs indépendants et il a reçu l'appui officiel du Marketing Accountability Standards Board (MASB) aux États-Unis.

SOURCE TD Bank Group

Communiqué envoyé le 23 mars 2023 à 06:00 et diffusé par :