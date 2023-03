Alexandria Technology Inc. leader dans le domaine du TLN pour les services financiers, nomme Seth Masters et Evan Schnidman à son conseil d'administration





NEW YORK, 23 mars 2023 /PRNewswire/ -- Alexandria Technology Inc. nomme Seth Masters et Evan Schnidman à son conseil d'administration et renforce sa position de leader dans le domaine des technologies de traitement du langage naturel (TLN) pour les services financiers.

M. Masters est un leader très respecté du secteur, avec plus de 30 ans d'expérience dans les services financiers. Il a été directeur des investissements chez AllianceBernstein, un gestionnaire d'actifs de premier plan connu pour ses recherches de haut niveau, et a occupé des postes de direction chez Booz Allen Hamilton. Il est également vice-président des New York Angels. M. Masters est diplômé de l'université de Princeton et de l'université d'Oxford.

M. Schnidman est un entrepreneur technologique et un expert en science des données qui possède une vaste expérience des marchés financiers. Il est le fondateur et PDG d'Outrigger Group, une société de conseil qui aide les jeunes entreprises à se développer rapidement, ainsi que le cofondateur de MarketReader. Il était auparavant le fondateur et PDG de Prattle, une société de TLN acquise par Liquidnet en 2019. M. Schnidman est titulaire d'un doctorat de l'université de Harvard ainsi que d'une licence et d'une maîtrise de l'université de Washington à Saint-Louis.

« Nous sommes ravis que Seth et Evan rejoignent le conseil d'administration d'Alexandria, a déclaré Dan Joldzic, PDG d'Alexandria Technology. Nous sommes en train d'améliorer la technologie de TLN financière la plus sophistiquée disponible pour les professionnels et nous bénéficierons sans aucun doute grandement de l'expertise approfondie de ces nouveaux directeurs dans ce domaine.

Seth a géré des centaines de milliards d'actifs. Il comprend comment notre technologie peut créer un avantage en matière d'information. Evan a mis au point des solutions de TLN qui analysent les relevés des banques centrales et les divulgations des entreprises. Leur collaboration montre qu'Alexandria a l'intention d'accroître son rôle de leader dans le développement du TLN en s'appuyant sur une compréhension approfondie des questions financières. »

« Je suis ravi de rejoindre le conseil d'administration d'Alexandria, a indiqué Seth Masters. La technologie d'Alexandria peut donner aux gestionnaires d'actifs un véritable avantage sur le plan de l'information. Les équipes quantitatives et fondamentales peuvent bénéficier de l'intégration d'Alexandria dans leur processus d'investissement. J'ai hâte de travailler avec l'équipe pour stimuler la croissance et créer de la valeur pour les gestionnaires d'actifs et les actionnaires. »

Evan Schnidman a commenté : « En combinant de façon novatrice l'expertise dans le domaine des finances et la nouvelle technologie de TLN, Alexandria produit des renseignements de pointe qui peuvent être utilisés tant par les investisseurs que par les entreprises. Je suis ravi de contribuer à la croissance d'Alexandria. »

À propos d'Alexandria Technology :

Alexandria Technology utilise des algorithmes avancés d'apprentissage automatique et de traitement du langage naturel pour analyser des documents complexes et en extraire des informations qui influencent les marchés financiers. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.alexandriatechnology.com.

