Hyundai Motor Company et Advent Technologies signent un accord de développement en commun suite à l'évaluation réussie d'une technologie de pile à combustible





Hyundai Motor Company a annoncé aujourd'hui une évaluation de technologie réussie avec Advent Technologies Holdings, Inc. ("Advent"), un chef de file axé sur l'innovation dans les secteurs technologiques des piles à combustible et de l'hydrogène. L'évaluation portait sur la technologie d'assemblage membrane-électrode (AME) exclusive d'Advent pour répondre aux besoins de Hyundai en matière de piles à combustible à haute température et, suite à son succès, les deux sociétés ont conclu un accord de développement en commun (ADC).

La cérémonie de signature s'est tenue le 22 mars 2023 au siège d'Advent à Charlestown, dans le Massachusetts ; des cadres dirigeants des deux sociétés y participaient. Dans le cadre de l'accord, Hyundai et Advent collaboreront pour poursuivre le développement des AME HMC-Advent Ion Pairtm, établir les critères commerciaux pour l'approvisionnement en AME et évaluer la technologie avancée de piles à combustibles d'Advent pour l'application stationnaire et/ou dans le transport lourd de Hyundai. Par ailleurs, les parties présenteront des technologies de refroidissement avancées pour les assemblages de piles à combustible HT-PEM (High-Temperature Proton Exchange Membrane) destinés à la mobilité. Advent travaillera en étroite collaboration alors que Hyundai évaluera ces technologies de refroidissement d'assemblages et assurera une performance optimale dans différentes conditions de fonctionnement.

Ce partenariat s'appuie sur un engagement des deux sociétés à développer des solutions énergétiques durables pour les applications à forte intensité carbone. Hyundai ambitionne d'accélérer la création d'une société basée sur l'hydrogène fondée sur sa vision Progress for Humanity (le progrès pour l'humanité), et cet ADC s'aligne sur cette vision. La synergie créée en combinant la technologie avancée des deux sociétés dans le cadre de cet ADC devrait révolutionner le marché mondial des AME en améliorant sensiblement la durée de vie et en augmentant la densité de puissance par rapport aux AME HT-PEM actuels.

« Avec la signature aujourd'hui de l'ADC sur notre site de Hood Park à Charlestown, dans le Massachusetts, l'équipe d'Advent dans le monde entier est fière et enthousiasmée d'entamer la prochaine phase d'une collaboration très prometteuse avec Hyundai. Via cette collaboration, nous avons comme ambition d'accélérer la transition vers l'énergie durable et de contribuer à façonner un avenir plus propre et plus efficace en aidant Hyundai à mettre en oeuvre sa stratégie de mobilité future », a déclaré le Dr Vasilis Gregoriou, président du conseil et chef de la direction d'Advent Technologies. « Avec notre objectif commun de décarboner le transport lourd, nous nous engageons à contribuer à l'objectif de Hyundai de créer des solutions de pile à combustible innovantes et très performantes, qui auront un impact significatif sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. »

« Hyundai est ravie de passer à la prochaine étape de sa collaboration avec Advent, une société leader dans le domaine des HT-PEM. L'AME Ion Pairtm HMC-Advent, qui constitue le coeur de la pile à combustible, sera développé en combinant le savoir-faire dans le domaine des HT-PEM et la technologie des matériaux des deux parties », a indiqué Seung Hyun Hong, vice-président et responsable du Material Research & Engineering Center chez Hyundai Motor Company. « Il prouvera l'expertise technique de Hyundai dans les matériaux à haute température et jouera un rôle clé dans notre objectif de décarbonisation et de développement des meilleures piles à combustible à haute température de leur catégorie, franchissant une étape décisive vers l'adoption généralisée de la technologie de pile à combustible dans les applications à haute température. »

« L'achèvement fructueux de l'évaluation technologique avec Hyundai témoigne de l'excellence technique d'Advent et de son expertise de pointe dans la technologie de pile à combustible HT-PEM. L'engagement indéfectible de notre équipe a joué un rôle déterminant pour satisfaire aux exigences complexes des projets de Hyundai dans les piles à combustible », a ajouté le Dr Emory De Castro, directeur de la technologie chez Advent Technologies. « La cérémonie de signature d'aujourd'hui a été pour nous une excellente occasion de non seulement célébrer ce jalon important mais aussi de présenter notre installation de R&D et de fabrication récemment ouverte, où nous produirons toute une gamme de produits innovants, dont les AME Ion Pairtm. En tant que partenaires, nous partageons l'objectif commun de décarboner les transports et de mettre sur le marché des solutions de pile à combustible innovantes et très performantes. Nous sommes ravis de tirer parti de notre partenariat fructueux avec Hyundai et de poursuivre nos efforts conjoints pour atteindre cet objectif. »

À propos d'Advent Technologies Holdings, Inc.

Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs

À propos de Hyundai Motor Company

Vous trouverez de plus amples informations à propos de Hyundai Motor et de ses produits sur:

