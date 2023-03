INVITATION AUX MÉDIAS - Tout savoir sur le CELIAPP





MONTRÉAL, le 23 mars 2023 /CNW/ - ÉducÉpargne et la Chambre de la sécurité financière, en collaboration avec Desjardins, invitent les Québécoises et Québécois à un webinaire gratuit pour tout savoir sur le CELIAPP (compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété). L'événement, qui s'adresse tant au grand public qu'aux professionnels en services financiers, permettra aux participants d'en connaître davantage sur ce nouvel outil fiscal et de poser leurs questions à des experts.

Jeudi le 30 mars, de midi à 13 h 15

Mélanie Beauvais, FICA, FSA, M. Fisc, Pl. Fin., planificatrice financière chez Bachand Lafleur Groupe Conseil

Luc Godbout , professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke et chercheur principal en finances publiques à la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques

professeur titulaire à l'Université de et chercheur principal en finances publiques à la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques Caroline Marion LL.M., D.E.S.S. Fisc., Pl. Fin. , gestionnaire fiduciaire, Services fiduciaires aux particuliers en Gestion de patrimoine, Desjardins

, gestionnaire fiduciaire, Services fiduciaires aux particuliers en patrimoine, Desjardins Sophie Lemieux , gestionnaire principale, clients institutionnels, Fiera Capital (animatrice)

S'INSCRIRE : https://studiocast.ca/client/educepargne/event/10360/fr/

PLUS D'INFORMATION : https://www.chambresf.com/fr/actualites/evenements/webinaire-gratuit-tout-devez-savoir-celiapp

À propos de la Chambre de la sécurité financière



La Chambre de la sécurité financière (CSF) est un organisme d'autoréglementation voué à la protection du public. Elle s'acquitte de sa mission en veillant à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 32 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurances et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

À propos d'ÉducÉpargne

Créé en 2003 sous le nom de Question Retraite, ÉducÉpargne est un organisme à but non lucratif regroupant au-delà d'une vingtaine de partenaires provenant des milieux gouvernemental, financier, patronal, associatif et de l'enseignement. La mission d'ÉducÉpargne est de sensibiliser les Québécoises et les Québécois à l'importance de développer et maintenir de bonnes habitudes d'épargne, les outiller pour en accroître la portée et les conseiller pour maximiser son utilisation, notamment à la retraite.

SOURCE Chambre de la sécurité financière

Communiqué envoyé le 23 mars 2023 à 05:00 et diffusé par :