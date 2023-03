REPLY : "Tout peut devenir un actif numérique" est le paradigme qui résulte de la recherche "Digital Assets Trends" de Reply





Le marché des actifs numériques connaît une croissance exponentielle et, grâce à la technologie de la blockchain et à la nouvelle génération d'opérateurs utilisant des plateformes de tokenisation, il est désormais possible de transformer tout ce qui peut être archivé numériquement en un actif numérique, avec une valeur reconnue et une propriété établie. C'est ce qui ressort de la nouvelle recherche de Reply intitulée "Digital Assets Trends", basée sur la plateforme propriétaire Reply SONAR. En analysant les études de l'industrie, les articles scientifiques, les brevets, les documents et le contenu B2B publiés au cours de la dernière année, intégrés aux expériences concrètes des clients de Reply, l'étude examine les principales tendances liées aux actifs numériques.

La tokenisation est la première étape pour intégrer les actifs et les instruments financiers du monde réel à la blockchain, représentant une opportunité surtout pour ceux qui sont traditionnellement de nature non liquide (par exemple, l'art de grande valeur, les infrastructures publiques, les capitaux privés). Les principaux avantages offerts par les tokens incluent la construction d'un réseau pair-à-pair sans intermédiaires qui sert également de réseau décentralisé, la traçabilité de bout en bout avec la possibilité de prouver la propriété à tout moment, et la tenue automatisée des registres qui simplifie tous les aspects de la conformité.

"Les actifs numériques représentent encore moins de 1% du système financier mondial, mais ils ont déjà connu une croissance exponentielle et continueront cette tendance dans les années à venir", a commenté Filippo Rizzante, CTO de Reply. "Aujourd'hui, Reply soutient déjà les demandes de diverses institutions financières, ainsi que certains acteurs majeurs de la santé, de l'énergie, de la mode et de l'administration publique, dans l'adoption d'actifs numériques rendus possibles par une maturité croissante du cadre réglementaire et le travail intensif des banques centrales sur leurs monnaies numériques".

L'étude identifie essentiellement 4 macro-catégories d'actifs numériques émergents : les tokens de paiement, les tokens non fongibles (NFT), les tokens utilitaires et les tokens de sécurité.

Les tokens de paiement comprennent les cryptomonnaies et les stablecoins : des monnaies qui ne sont pas encore émises par les gouvernements ou d'autres institutions financières, mais qui sont surveillées et organisées sur un réseau décentralisé qui sert également de registre sécurisé pour chaque transaction, en attendant les premières réglementations qui entreront en vigueur en 2024. L'augmentation rapide de la circulation de ce type d'actif a incité les banques centrales à explorer leurs monnaies numériques, les soi-disant Central Bank Digital Currencies, et la BCE a également commencé le développement de projets pilotes pour un euro numérique.

Les tokens non fongibles sont une représentation numérique d'actifs réels ou d'actifs numériques natifs à collecter ou à utiliser dans des mondes virtuels. Les NFT trouvent des applications dans divers secteurs, notamment la gestion d'actifs et le marché de l'art. Actuellement, ils ne sont soumis à aucune réglementation et trouvent la plus grande expression de leur potentiel au sein du Métavers.

Les tokens utilitaires permettent à l'utilisateur d'effectuer une action sur une blockchain spécifique ou une application décentralisée. Ils ont été particulièrement populaires pour les soi-disant Initial Coin Offerings (ICOs), mais aujourd'hui, ils sont principalement utilisés pour échanger des services et des produits numériques dans des écosystèmes prédéfinis, tels que ceux du cloud ou du jeu en ligne.

Les tokens de sécurité sont une représentation numérique d'un instrument financier traditionnel (actions, obligations, dérivés). En tant qu'actifs numériques, ils offrent des avantages supplémentaires, notamment une plus grande flexibilité dans le processus de création et de distribution pour les PME et les startups. En plus des tokens de sécurité existants lancés par la Banque européenne d'investissement, la plateforme Reply Sonar a identifié un intérêt croissant pour la tokenisation des crédits carbone, qui concernent un marché généralement opaque et inefficace : la technologie blockchain pourrait révolutionner l'aspect monétaire du cycle de vie d'une compensation carbone tokenisée en tokenisant les crédits.

La recherche "Digital Assets Trends" peut être téléchargée ici.

Cette étude fait partie de la série "Reply Trend Sonar", qui comprend "Digital Experience Trends 2023", "Metaverse : le potentiel au-delà du battage médiatique" et "Sustainability Trends".

