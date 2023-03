ESI Group dévoile une nouvelle image de marque audacieuse pour célébrer ses 50 ans et marquer le début d'un nouveau chapitre





ESI Group (Code ISIN : FR0004110310, Mnemo : ESI), acteur de renommée mondiale de logiciels de simulation et de prototypage virtuel pour l'industrie, dévoile une nouvelle identité de marque audacieuse à l'occasion de son 50ème anniversaire. Cette nouvelle image reflète la transformation de la culture du groupe ainsi que sa stratégie recentrée sur son coeur de métier et sur la mondialisation de ses opérations. La nouvelle identité d'ESI Group met en avant l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation et la mission qu'elle s'est donnée de façonner un avenir meilleur pour l'industrie.

« Les 50 ans d'existence d'ESI Group ont été marqués par le courage et la transformation, et je suis immensément fière des progrès que nous avons accomplis ensemble depuis notre création en 1973. Bien que notre entreprise ait évolué au fil des ans, notre marque n'a pas suivi le rythme de ces changements. Le dévoilement aujourd'hui de notre nouvelle identité de marque est le signe d'un ESI Group renouvelé, tant sur le plan interne qu'externe. Notre engagement en faveur de l'inclusion, de la diversité et des opérations mondiales, combiné à notre nouvelle vision stratégique, stimulera notre transformation continue alors que nous travaillons aux côtés de nos clients pour créer un monde plus sûr, plus propre et plus productif. Cette nouvelle image reflète notre ambition inébranlable d'innover sans compromis », déclare Cristel de Rouvray, Directrice générale d'ESI Group.

ESI : 50 ans de leadership pour une industrie plus sûre, plus propre et plus productive

Depuis plus de cinq décennies, ESI Group est à la pointe de l'innovation, pionnier d'une approche virtuelle pour résoudre les problèmes les plus complexes et les plus critiques grâce à la simulation. Avec une passion inébranlable pour la création d'un monde meilleur, ESI n'a cessé de prendre des mesures novatrices pour aller de l'avant. Son héritage en matière d'innovation remonte à 1985 avec le premier crash test automobile prédictif simulé. Aujourd'hui, le Groupe continue d'ouvrir la voie avec des revues d'assemblage de produits dans le métavers industriel. ESI Group s'engage à façonner un avenir meilleur en exploitant la puissance de la technologie pour repousser les limites et favoriser le progrès.

Une nouvelle image de marque et une année de célébration

Les initiatives de renouvellement de la marque d'ESI Group englobent plusieurs changements, y compris une nouvelle signature de référence. Le slogan « Get it right » reflète ce qu'ESI représente dans le coeur et l'esprit des différentes parties prenantes, tandis que la nouvelle signature, " ESI. Innovation without compromise (ESI. L'innovation sans compromis)", souligne l'engagement d'ESI en faveur de l'innovation.

En termes d'identité visuelle, ESI a adopté des codes couleur forts et attrayants qui reflètent son approche scientifique. La couleur primaire, l'orange, représente l'éclat, la passion et le courage, ce qui la rend à la fois accrocheuse et distinctive. Les autres couleurs ont été soigneusement sélectionnées pour véhiculer la précision technique, la solidité et la convivialité. Une couleur sera utilisée par secteur d'activité afin de rendre la communication plus accessible et compréhensible.

Outre la nouvelle identité de marque, ESI Group célèbre ses 50 ans d'innovation, de collaboration et de transformation par une campagne qui durera toute l'année. Cette campagne comprendra une opération digitale invitant les participants à jouer et à tester leurs connaissances, ainsi qu'une nouvelle vidéo corporate. Tout au long de l'année, ESI organisera également divers événements pour commémorer cette étape importante.

ESI Group a collaboré sur sa nouvelle stratégie de marque avec l'agence Just Global.

