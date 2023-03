Les mauvaises notes, principale cause de décrochage pour ¼ des lycéens qui ne pensent pas faire d'études supérieures selon GoStudent





Alors qu'il s'agit du premier critère de sélection pour accéder à ses voeux sur Parcoursup, les notes sont aussi la cause de perte de confiance en l'avenir de certains jeunes.

LYON, France, 23 mars 2023 /PRNewswire/ -- En France, 28% des élèves âgés de 14 à 16 ans déclarent ne pas envisager de faire d'études supérieures, selon la récente étude de la plateforme de soutien scolaire GoStudent*. Une majorité d'entre eux souhaite entrer dans la vie active directement (37%) ou considère que ce ne sera pas utile pour leur futur métier (37%). Toutefois, pour près d'un quart (23%) ce choix serait contraint par un niveau scolaire insuffisant.

Alors que les étudiants de Terminale ont jusqu'au 06 Avril pour confirmer leur voeux sur Parcoursup, se joue maintenant la dernière ligne droite pour accéder aux formations choisies dans l'enseignement supérieur. Une étape décisive dans leur orientation pour laquelle les bulletins scolaires et les notes au bac pèsent dans la balance.

C'est dans ce contexte que GoStudent révèle dans son étude sur l'éducation du futur que parmi les jeunes qui ne pensent pas faire d'études supérieures, près d'1?4 affirment qu'ils n'auront pas les notes suffisantes. Un indice de manque de confiance qui concerne les garçons (25%) davantage que les filles (21%).

Une inquiétude aussi justifiée par le fait que les notes sont le premier critère de sélection pour les établissements qui reçoivent plus de demandes que de places à pourvoir. Ainsi les candidats n'ayant pas la moyenne en français ou en histoire géo peuvent être éliminés dès le premier tour pour certaines formations. Pour faire leur choix, les établissements prennent en compte les moyennes des matières enseignées au cours des dernières années (Première et Terminale). Et pour la première fois en 2023, les notes des épreuves de spécialités du bac seront intégrées au dossier Parcoursup.

Virginie Mandreux, professeur sur la plateforme de soutien scolaire en ligne GoStudent et coach en orientation explique comment épauler un jeune dans cette situation:

Comment identifier un jeune en décrochage et comment l'aider ?

"Quand un jeune semble de?crocher, il est important de re?agir vite. Il faut identifier ce qui bloque : parfois c'est la me?thode de son professeur en classe qui ne lui convient pas ou l'ambiance de classe qui le perturbe. Parfois ce sont des difficulte?s accumule?es depuis plusieurs mois ou anne?es, où il peut juste s'agir d'un petit blocage passager sur une notion particulie?re ou un souci de me?thode. Un accompagnement personnalisé basé sur le dialogue permet de redonner confiance rapidement pour que les notes suivent."

Quelle posture adopter auprès d'un jeune en perte de confiance sur son avenir ?

"L'orientation, les notes, sont des sujets souvent conflictuels entre parents et enfants. L'intervention d'un professeur particulier ou d'un coach en orientation permet souvent de libérer les tensions familiales. Il est vrai que Parcoursup est un sujet stressant en terminale, a? un moment ou? les lyce?ens sont e?norme?ment sollicite?s par la pre?paration du baccalaure?at.

Dans tous les cas, il est important de rassurer. Rassurer un enfant qui a perdu confiance, c'est lui expliquer que son travail va finir par e?tre re?compense?, qu'il n'est pas seul, et qu'il a d'autres cordes a? son arc, une expe?rience personnelle qui lui permet de compenser ses notes par exemple. Rassurer un jeune qui n'a pas de projet d'orientation c'est chercher des solutions avec lui. Peut-être n'a-t-il pas choisi les bonnes spe?cialite?s ? Certaines formations proposent une anne?e de remise a? niveau pour permettre a? de jeunes bacheliers qui n'ont pas suivi la bonne filie?re de pouvoir inte?grer la formation qui les inte?resse."

Quel conseil donner aux parents vis-à-vis du projet professionnel de leur enfant ?

"En tant que parents, il faut e?tre vigilant a? ne pas ajouter trop de pression supple?mentaire. Les notes et la réussite scolaire peuvent être une e?norme source d'angoisse pour certains jeunes et synonymes de de?couragement parfois. Au moindre signe, il ne faut pas he?siter a? leur proposer d'e?tre accompagne?s. En termes d'orientation, il faut admettre qu'à 17 ans, on a le droit de ne pas savoir ce que l'on veut faire. Parfois une anne?e d'e?tudes peut permettre de mu?rir et d'affiner ses choix. Parcoursup est accessible aux e?tudiants, pas seulement aux futurs bacheliers. On a le droit de changer d'avis. C'est tellement important d'en prendre conscience pour pouvoir re?ussir."

L'étude révèle par ailleurs qu'en France 64% des jeunes interrogés envisagent de faire des études supérieures; un sur deux pense que c'est essentiel pour le métier qu'il/elle voudrait faire plus tard (51%) et plus d'un tiers affirment que c'est par volonté d'avoir plus de diplômes (39%).

