Eka réalise 23 implémentations pour de nouveaux clients et se concentre davantage sur la réussite de ses clients en 2022

L'entreprise a acquis 11 nouveaux clients et a été reconnue comme leader de catégorie dans le Quadrant RiskTech de Chartis Research pour les solutions CTRM 2022

NEW YORK, 23 mars 2023 /PRNewswire/ -- Eka Software Solutions, la principale plateforme cloud d'entreprise pour la négociation des matières premières et la gestion des risques, a annoncé la poursuite de sa croissance et de son expansion en 2022. L'entreprise s'est concentrée sur l'accompagnement des clients dans le lancement de leurs produits et sur la feuille de route des produits.

« Eka travaille avec ses clients sur l'alignement de la feuille de route des produits en veillant à ce que la stratégie de lancement (« Go-Live ») soit au coeur de ses activités. Les entreprises s'appuient sur notre plateforme unifiée qui offre une flexibilité intégrée permettant de se préparer et de relever rapidement les défis qui peuvent se présenter », a déclaré Manav Garg, PDG et fondateur d'Eka Software Solutions. « Nous nous efforçons de permettre à nos clients de tirer pleinement parti des capacités d'Eka et de veiller à ce qu'ils reçoivent le meilleur niveau de service et d'assistance possible. »

23 entreprises se connectent à distance à la Cloud Platform d'Eka :

Pour l'exercice 2022-2023, l'entreprise a réalisé 23 nouvelles implémentations pour des clients, contre 16 au cours de l'exercice précédent. Il s'agit notamment d'entreprises de renommée mondiale telles que Unilever, Land O'Lakes, Cargill, Scoular, Mosaic, COFCO, Kraft Foods, Westlake, Fertiglobe et Vale. Ces implémentations ont attiré 750 nouveaux utilisateurs, ce qui porte le nombre d'utilisateurs à 5 500 dans le monde. L'entreprise a également acquis 11 nouveaux clients dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, des métaux et de l'exploitation minière, y compris des avancées significatives dans les domaines du risque et de la conformité, de la fabrication de produits alimentaires et de boissons, des carburants raffinés et du développement durable.

Douvelles capacités et fonctionnalités

De nouvelles solutions pour l'industrie alimentaire et des engrais ont renforcé la portée de l'entreprise de « la ferme à la table » via Eka Connect. Les nouvelles fonctionnalités sont axées sur la convivialité, l'analyse et la production de rapports, avec une gestion avancée des contrats, des coûts, des factures et des taxes pour des pays tels que l'Inde, le Brésil, l'Ukraine, l'Uruguay, la Bulgarie, la Grèce et bien d'autres encore.

Reconnaissance en tant que leader CTRM

Eka a été reconnue comme leader de catégorie dans le Quadrant RiskTech pour les solutions CTRM 2022, par Chartis Research. Eka a également été mentionnée dans le Gartner Market Guide pour les solutions ETRM 2022, renforçant ainsi sa position de fournisseur de premier plan de solutions de négociation et de gestion des risques.

À propos d'Eka Software Solutions

Eka Software Solutions est un leader mondial dans la fourniture de solutions innovantes et en Cloud qui unifient toute une série de flux de travail, de l'approvisionnement aux paiements. Ses solutions axées sur la plateforme pour la gestion des matières premières et de la chaîne d'approvisionnement, le source-to-pay, la trésorerie et la durabilité aident les clients à surmonter des défis complexes et à accélérer leur parcours numérique dans un environnement en constante évolution. Avec plus de 600 employés, Eka soutient plus de 100 clients dans le monde entier et possède une expertise sectorielle avérée pour aider les clients à réaliser leur transformation numérique, en résolvant des défis commerciaux complexes dans un environnement en constante évolution. Pour en savoir plus, consultez le site Web www.eka1.com .

