Xinhua Silk Road : Jinjiang, dans la province du Fujian au sud-est de la Chine, prévoit de multiples expositions et événements sportifs pour stimuler un développement de haute qualité





PÉKIN, 23 mars 2023 /PRNewswire/ -- Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue lundi à Pékin, des responsables municipaux ont révélé que la ville de Jinjiang dans la province du Fujian au sud-est de la Chine, organisera plusieurs salons industriels et événements sportifs cette année pour insuffler une nouvelle vitalité et un nouvel élan à son développement économique et social de grande qualité.

Ces salons et événements sportifs incluent le 5e Salon chinois (de Jinjiang) de la décoration et des matériaux de construction, le 24e salon de la chaussure de Jinjiang et le 7e salon international de l'industrie du sport en Chine, le 7e salon de l'alimentation transdétroit et le 10e salon alimentaire Taïwan-Fujian (Quanzhou), la 2e Coupe du monde de football universitaire de la FISU et le Marathon international de Jinjiang, qui se tiendront successivement dans la ville entre avril et décembre de cette année.

Le salon de l'alimentation de cette année couvre une surface d'exposition totale de 80 000 mètres carrés, atteignant un nouveau sommet, avec 100 000 marchands professionnels attendus à l'événement. Le salon de la chaussure couvre une surface d'exposition de 60 000 mètres carrés, avec 2 400 stands internationaux standards installés. Le salon de la décoration et des matériaux de construction se concentrera sur l'industrie céramique.

Les éléments technologiques et écologiques prévaudront à l'occasion de ces salons industriels. Le salon de la chaussure mettra en place un pavillon d'innovation et de talent en science-technologie pour présenter les dernières avancées en matière d'innovation scientifique et les technologies de pointe des industries et entreprises locales. Le salon de l'alimentation mettra en place une salle d'exposition en ligne et mettra précisément en relation les demandes massives des acheteurs avec les exposants grâce aux mégadonnées et aux algorithmes intelligents. Des produits écologiques de pointe tels que des plaques de céramique écologiques seront exposés lors du salon de la décoration et des matériaux de construction.

Pour aider les exposants à étendre leur présence sur les marchés étrangers, le salon de la chaussure coopérera avec la société italienne ARS pour présenter les dernières tendances internationales de la mode et les derniers matériaux de chaussures, le salon de la décoration et des matériaux de construction invitera des représentants des consulats de cinq pays en Chine et des entreprises commerciales, tandis que le salon de l'alimentation invitera plus de 100 entreprises d'Allemagne, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de Russie, des Philippines et de Thaïlande entre autres pour promouvoir les produits présentés au salon.

En tant que célèbre ville sportive, Jinjiang dispose d'une part de marché de l'industrie du sport de plus de 250 milliards de yuans. La tenue du Marathon international de Jinjiang 2023, une compétition de marque indépendante de la ville, et la 2e Coupe du monde de football universitaire de la FISU contribueront à renforcer la réputation de la ville en tant que ville sportive.

