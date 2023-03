Arnouse Digital annonce la sortie du BioDigitalPC 12X (PC12X), une nouvelle génération de son serveur lame de la taille d'une carte de crédit avec une densité de calcul et un stockage inégalés





Fabriqué aux États-Unis

LAKE SUCCESS, New York, 23 mars 2023 /PRNewswire/ -- ARNOUSE DIGITAL DEVICES Corp. (« ADDC »), l'inventeur et le leader des avancées en matière de plateformes informatiques de micro-format, est fier de dévoiler le BioDigitalPC 12X (PC12X), son innovation informatique la plus récente et la plus avancée. Le dernier ordinateur/serveur lame de 9e génération d'ADDC, de la taille d'une carte de crédit et doté d'une ingéniosité informatique de x86-64bit, offre une énorme puissance de calcul dans un petit boîtier de 84 mm x 54 mm x 6,5 mm. Cette merveille informatique créée pour le marché de l'informatique de pointe est équipée d'un processeur Intel i7 de 8vCores, de 32 Go de RAM DDR4 et de TPM 2.0. Il offre deux modèles de 1 To (avec une option de 2 To prochainement) de NVMe-SED auto-chiffrant, permettant une sécurité supplémentaire pour les données au repos. Le PC12X peut exécuter les systèmes d'exploitation les plus exigeants tels que Windows 11, Window Server, LINUX, VMWare ESXI, CentOS, RHEL, Ubuntu et autres. Le PC12X est écologique de par sa conception, alimenté par 5 VDC avec une consommation moyenne de seulement 15 W.

Les BioDigitalPC d'ADDC sont une plateforme informatique innovante à micro-format qui offre aux clients des options robustes et polyvalentes, et qui est utilisée dans des conditions extrêmes par les utilisateurs les plus exigeants de la planète. Que le PC12X soit utilisé dans les stations d'accueil de bureau d'ADDC pour une expérience informatique inégalée, qu'il soit utilisé comme un serveur lame dans les centres de données mobiles (MDC) d'ADDC ou qu'il soit combiné avec la gamme de produits d'accueil SR d'ADDC, le BioDigitalPC 12X offre une haute sécurité, une utilisation optimisée de la puissance de calcul et, grâce à sa portabilité, crée une solution fiable et sécurisée pour l'informatique de pointe et les centres de données commerciaux. Le PC12X est interchangeable à chaud et rapidement extensible. Toutes les cartes BioDigitalPC sont recouvertes d'époxy, ce qui les rend inviolables, étanches, résistantes à la poussière et au feu, et leur permet de résister aux environnements et aux conditions d'exploitation les plus difficiles.

ADDC continue de créer des produits révolutionnaires et respectueux de l'environnement, offrant aux utilisateurs un niveau sans précédent de flexibilité, de puissance et de faible consommation d'énergie, tout en maintenant une sécurité très élevée et une empreinte carbone minimale.

À propos d'ADDC ARNOUSE DIGITAL DEVICES Corp est l'inventeur et le fabricant de l'ordinateur x86 64 bits à facteur de forme micro, qui fait partie d'une plateforme informatique révolutionnaire et respectueuse de l'environnement. Son interchangeabilité offre aux utilisateurs un niveau sans précédent de flexibilité, de puissance de calcul, de petite taille, d'ultra-haute sécurité et de faible consommation d'énergie. ADDC a obtenu 27 certificats d'utilité et plusieurs sont en cours d'examen dans les domaines de l'informatique interchangeable et de l'écosystème qui l'entoure.

Pour plus d'informations sur le BioDigitalPC-12X et tous les autres produits d'ADDC, rendez-vous sur notre site Internet www.addc.com ou appelez notre siège social à New York au 516-673-4444.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2037615/ADDC_PrimaryLogo1_Color_081121_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 22 mars 2023 à 21:58 et diffusé par :