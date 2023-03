CGTN : les liens entre la Chine et la Russie s'approfondissent, le président Xi souligne un « nouveau chapitre » dans sa visite





BEIJING, 23 mars 2023 /PRNewswire/ -- Les relations sino-russes ont gagné en substance et un nouveau chapitre des relations bilatérales a été ouvert après l'arrivée du président chinois Xi Jinping à Moscou, lundi, pour rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine.

Qualifiant cette visite de « voyage d'amitié, de coopération et de paix », M. Xi a déclaré en amont du voyage que l'objectif était de travailler conjointement avec M. Poutine pour « adopter une nouvelle vision, un nouveau plan et de nouvelles mesures » afin de renforcer le partenariat stratégique global de coordination entre la Chine et la Russie dans les années à venir.

Mardi, les deux dirigeants ont tenu un dialogue « franc et fructueux » et ont signé des déclarations communes visant à renforcer le partenariat global Chine-Russie et à approfondir la coopération en matière d'investissement, d'énergie et d'autres domaines.

Ces accords sont le fruit de résultats productifs obtenus au cours d'années de coopération globale. Les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie se sont considérablement accrus, le volume bilatéral dépassant 190 milliards de dollars en 2022, soit 116 % de plus qu'il y a dix ans. En parallèle, la collaboration bilatérale dans les domaines de l'innovation scientifique et technologique, du commerce électronique transfrontalier et d'autres domaines émergents a connu un fort élan.

La consolidation d'une confiance mutuelle

C'est le neuvième voyage de M. Xi en Russie depuis qu'il a été élu président de la Chine, il y a dix ans. Dans un article signé et publié par les médias russes, il a déclaré qu'il existait « une logique historique claire et une force motrice interne puissante pour le développement des relations entre la Chine et la Russie. »

Au cours de la dernière décennie, la Chine et la Russie ont cimenté une confiance politique mutuelle, qui découle des engagements des deux pays envers l'absence d'alliance, l'absence de confrontation et le fait de ne cibler aucune tierce partie dans le développement de leurs liens. Les deux parties partagent également la vision d'une amitié durable et d'une coopération gagnant-gagnant, et se soutiennent fermement l'une l'autre pour suivre une voie de développement adaptée à leurs réalités nationales respectives.

Lors de sa rencontre avec M. Poutine, M. Xi a noté que la Russie était également le premier pays qu'il avait visité en tant que président, et que lui et son homologue russe étaient restés en contact étroit au cours des dix dernières années. Selon le président Xi, des interactions d'un tel niveau, qui impliquaient l'élaboration de plans de coopération et une communication opportune sur les questions internationales, ont joué un rôle stratégique dans les relations sino-russes.

En mars 2013, M. Xi a évoqué le concept de construction d'une communauté avec un avenir commun pour l'humanité lors d'un discours prononcé à l'Institut d'État des relations internationales de Moscou. Depuis, il a proposé une série d'initiatives visant à promouvoir la paix et le développement mondiaux dans le contexte d'une connectivité croissante.

La position de la Chine sur la crise en Ukraine, qui appelle à un règlement politique pour résoudre le conflit, est conforme à l'Initiative pour la sécurité mondiale proposée par le président Xi. Lors de son voyage, M. Xi a réaffirmé la position « impartiale et objective » de la Chine. Le président Poutine, pour sa part, a salué les efforts de la Chine pour promouvoir la paix et a déclaré que la Russie s'engageait à reprendre les pourparlers pour la paix.

