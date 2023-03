Lynx Air élargit ses services au départ de Hamilton et de Kelowna





CALGARY, Alberta, 22 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lynx Air (Lynx) a annoncé aujourd'hui l'ajout de deux nouvelles liaisons aériennes, l'une de Hamilton à Vancouver et l'autre de Toronto à Kelowna, offrant de nouvelles options ultra-abordables entre ces destinations populaires.



La principale compagnie aérienne ultra-abordable du Canada offrira des services saisonniers d'été entre l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) et l'aéroport international de Kelowna (YLW) à partir du 13 avril 2023 et entre l'aéroport international John C. Munroe de Hamilton (YHM) et l'aéroport international de Vancouver (YVR) à partir du 16 avril 2023. Les deux services fonctionneront en tant que "vols directs" via l'aéroport international de Calgary (YYC), offrant un service sans couture avec une seule carte d'embarquement et la possibilité de vérifier les bagages jusqu'à la destination finale.

« Alors que les Canadiens cherchent à réserver leurs vacances d'été, nous sommes ravis d'offrir plus de liens ultra-abordables entre les communautés de Kelowna, Toronto, Hamilton et Vancouver », a déclaré Merren McArthur, PDG de Lynx. « Nous savons que l'industrie aérienne a connu des défis au cours des 12 derniers mois et nous voulons assurer les Canadiens qu'ils peuvent réserver en toute confiance sur Lynx. Je suis fière de dire que depuis notre lancement en avril 2022, Lynx a eu le taux d'annulation le plus faible au Canada. Que vous voyagiez pour visiter des proches ou pour des vacances bien méritées, Lynx Air offrira une excellente expérience de vol à un prix ultra-abordable. »

« Vancouver est une destination que nos passagers ont demandée année après année, nous sommes donc très enthousiastes que Lynx ajoute une connexion vers Vancouver et étende ses services depuis l'aéroport international Hamilton. L'ajout de cette destination tant attendue offre aux voyageurs du sud de l'Ontario une autre option abordable pour explorer les beaux paysages et la riche histoire de la côte ouest du Canada », a déclaré Cole Horncastle, directeur général exécutif de l'aéroport international John C. Munro Hamilton.

« Avril marque notre premier anniversaire avec Lynx opérant à YLW et offrant des options abordables aux résidents de l'Okanagan », déclare Sam Samaddar, directeur de l'aéroport international de Kelowna. « Je suis heureux de voir que Lynx s'étend et propose des itinéraires vers des destinations populaires, comme Toronto. »

Lynx Air a récemment annoncé l'ajout de Montréal et Fredericton à son réseau de destinations. Cela porte le nombre total de destinations sur le réseau de Lynx à 16. D'ici l'été 2023, Lynx offrira plus de 240 vols par semaine à travers l'Amérique du Nord, soit plus de 45 000 sièges.

Horaire d'été de Lynx Air Calgary à/depuis Fredericton** Toronto à/depuis Edmonton Calgary à/depuis Halifax** Toronto à/depuis Fredericton Calgary à/depuis Hamilton Toronto à/depuis Halifax Calgary à/depuis Kelowna Toronto à/depuis Kelowna** Calgary à/depuis Las Vegas Toronto à/depuis Orlando Calgary à/depuis Los Angeles Toronto à/depuis St. John's Calgary à/depuis Montreal Toronto à/depuis Vancouver Calgary à/depuis Phoenix Toronto à/depuis Winnipeg Calgary à/depuis St. John's** Montreal à/depuis St. John's Calgary à/depuis Toronto Vancouver à/depuis Winnipeg Calgary à/depuis Vancouver Vancouver à/depuis Hamilton** Calgary à/depuis Victoria Edmonton à/depuis Halifax** Calgary à/depuis Winnipeg Edmonton à/depuis St. John's**

*Disponible pour une durée limitée; les tarifs sont exacts au moment de la publication et incluent les taxes et les frais; les tarifs varient selon la destination et la date. Visitez le site Web pour obtenir tous les détails de l'horaire.

**Opérant comme vols avec correspondance avec un seul billet d'embarquement et des bagages transférés vers la destination finale.

