Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 22 mars 2023 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de la Cybersécurité et du Numérique

Mme Lise Girard est nommée, à compter du 27 mars 2023, sous-ministre adjointe au ministère de la Cybersécurité et du Numérique. Mme Girard est sous-ministre associée au ministère de la Sécurité publique.

Régie du bâtiment du Québec

M. Michel Beaudoin est nommé de nouveau membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Régie du bâtiment du Québec.

Comité paritaire et conjoint du Bureau des enquêtes indépendantes

M. Guy Léger est nommé président du Comité paritaire et conjoint du Bureau des enquêtes indépendantes.

Télé-université

Mme Catherine Nathalie Ebnoether est nommée membre du conseil d'administration de Télé-université.

Université du Québec

Mme Nathalie Vallée est nommée membre de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec.

