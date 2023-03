Déclaration sur la Journée mondiale de l'eau 2023





OTTAWA, ON, le 22 mars 2023 /CNW/ - La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« L'accès à l'eau potable est le fondement de communautés fortes et saines. La Journée mondiale de l'eau célèbre les propriétés vitales de l'eau, sensibilise à la nécessité de protéger l'eau au Canada et dans le monde, et attire l'attention sur les nombreuses personnes qui continuent à vivre sans accès à l'eau potable, y compris certaines communautés des Premières Nations au Canada.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, je me joins à des personnes du monde entier pour souligner l'importance de l'eau sous ses nombreuses formes pour la vie, la santé et la vitalité humaines.

Comme le savent les peuples autochtones, l'eau, c'est la vie, et je lève mes mains pour honorer les marcheurs de l'eau, les gardiens de l'eau et les porteurs d'eau qui protègent et alimentent l'eau dans leurs communautés et dans tout le Canada.

Cette année, le thème des Nations Unies pour la Journée mondiale de l'eau est « Accélérer le changement ». Ce thème est significatif car les peuples autochtones réclament depuis longtemps des changements qui protègent mieux l'eau, notamment des lois, des politiques et d'autres mesures qui protègent leur accès à l'eau potable. Ce travail améliore la vie de tous les peuples du monde, car sans eau, la vie n'est pas possible.

En juin 2021, le gouvernement du Canada a adopté la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Cette loi exige que le gouvernement du Canada travaille en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones afin d'élaborer conjointement un plan d'action pour atteindre les objectifs de la Déclaration des Nations Unies, ainsi que de prendre des mesures pour veiller à ce que les lois fédérales soient conformes à la Déclaration des Nations Unies.

Je suis convaincue que le renforcement des droits des peuples autochtones dans les dispositions législatives, combiné à la collaboration avec les partenaires des Premières Nations dans tout le pays, permettra de mieux protéger l'eau potable pour les générations futures.

Premier service public de distribution d'eau au Canada détenu par des Autochtones

Pendant des générations, les peuples autochtones ont géré leurs terres, leurs ressources et leur eau. En novembre dernier, le Canada a franchi une étape historique, puisque l'Atlantic First Nations Water Authority (AFNWA) est devenue la première société de distribution d'eau appartenant à des Autochtones au Canada.

Au 31 janvier 2023, 11 communautés autochtones sont devenues membres de l'AFNWA et des travaux sont en cours pour que huit autres communautés s'y joignent. Une fois le projet achevé, l'AFNWA assumera la responsabilité des services d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées pour jusqu'à 4 500 ménages et entreprises situés dans les 19 Premières Nations participantes. Cela représente environ 60 % de la population résidant dans les communautés des Premières Nations au Canada atlantique.

L'AFNWA est guidée par les sept enseignements des grands-pères et par une approche de service responsable, équitable et basée sur le mélange des connaissances autochtones et de la science occidentale.

Le gouvernement du Canada et les Premières Nations continueront à s'appuyer sur le succès de l'AFNWA, qui représente un nouveau modèle de gestion de l'eau et de prestation de services pour les populations autochtones.

Levée des avis à long terme concernant l'eau potable

Certaines communautés autochtones sont encore privées d'eau potable et il est clair qu'il faut faire davantage. Le gouvernement du Canada s'est engagé à éliminer tous les avis à long terme sur la qualité de l'eau potable dans les réseaux publics des réserves et à faire les investissements nécessaires pour éviter que de tels avis ne soient émis à l'avenir. Nous ferons ce travail en toute transparence et continuerons à rendre compte des progrès réalisés par le gouvernement sur un site Web accessible au public.

En date du 22 mars 2023, 138 avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable ont été levés dans les communautés des Premières Nations. Des travaux sont en cours dans 28 communautés des Premières Nations pour résoudre les 32 avis à long terme restants et plus de 245 avis à court terme sur la qualité de l'eau potable ont été levés avant de devenir des avis à long terme.

Nous continuerons à travailler directement avec les Premières Nations pour les aider à lever tous les avis à long terme sur la qualité de l'eau potable qui subsistent dans les réseaux publics à travers le pays.

Nouvelles mesures législatives pour une eau potable sûre

Les Premières Nations ont demandé une réforme législative sur l'eau potable afin de répondre à leurs besoins et de refléter leur expertise et leur expérience.

En décembre 2021, l'accord de règlement du Recours collectif relatif à l'eau potable des Premières Nations engageait le Canada à déployer tous les efforts raisonnables pour élaborer et présenter un nouveau projet de loi visant à remplacer la Loi sur la salubrité de l'eau potable des Premières Nations de 2013, en consultation avec les Premières Nations. La loi de 2013 a été abrogée avec succès en 2022, conformément à l'accord de règlement.

Depuis 2018, le Canada travaille avec les Premières Nations et les écoute afin de comprendre ce qui doit être intégré dans la loi pour protéger l'eau potable.

Le 17 février, une ébauche de consultation de la proposition de projet de loi a été remise aux détenteurs de droits des Premières Nations, y compris les Nations modernes signataires de traités et les Nations autonomes, ainsi qu'avec les organisations des Premières Nations, afin de soutenir l'élaboration d'une nouvelle loi sur l'eau.

La proposition législative vise à répondre aux préoccupations et aux intérêts des Premières Nations, notamment : la reconnaissance des droits, y compris la compétence en matière d'eau potable, d'eaux usées et d'infrastructures connexes sur les terres des Premières Nations; la promotion d'un financement durable à long terme par le biais d'accords fiscaux et de consultations sur les décisions d'affectation fiscale; la facilitation des accords trilatéraux sur la protection des sources d'eau; et la mise en place de voies pour un engagement continu.

Célébration des opérateurs du secteur de l'eau

Les opérateurs du secteur de l'eau jouent un rôle essentiel en garantissant une eau potable propre et sûre dans les communautés des Premières Nations. Le travail qu'ils accomplissent, souvent dans l'ombre, est absolument essentiel pour la santé et le bien-être des personnes qu'ils desservent.

Chaque année, le gouvernement reconnaît le travail des opérateurs du secteur de l'eau en leur décernant le Prix national du leadership en matière d'eau des Premières Nations. Ce prix récompense les personnes et les organisations des Premières Nations qui ont fait preuve de leadership et d'un dévouement exceptionnel dans la promotion d'une eau potable propre et sûre dans les communautés des Premières Nations.

Si vous connaissez une personne ou une organisation des Premières Nations qui mérite d'être reconnue pour ses efforts, je vous invite à consulter le site Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau pour savoir comment soumettre une candidature. Nous acceptons les candidatures pour le prix de cette année jusqu'au 31 mars 2023.

La Journée mondiale de l'eau nous permet de réfléchir à notre responsabilité commune de protéger les sources d'eau et d'améliorer et de protéger l'accès à long terme à l'eau potable. Nous devons travailler rapidement et avec détermination pour que les générations futures aient la certitude que l'eau propre sera là pour elles et pour les générations à venir.

