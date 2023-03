La Légion salue le nouveau soutien en matière de logement des FAC





OTTAWA, 22 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Légion royale canadienne se réjouit d'apprendre que les Forces armées canadiennes (FAC) ont l'intention de lancer une nouvelle indemnité de logement pour les militaires qui en ont le plus besoin. Elle remplacera l'Indemnité de vie chère en région (IVC) et sera particulièrement bien accueillie par ceux et celles qui sont confrontés à des coûts de logement particulièrement élevés pendant leur service dans certaines régions du Canada. La Légion a longtemps plaidé pour une telle révision.



Plus tôt aujourd'hui dans un communiqué, M. Bruce Julian, président national de La Légion royale canadienne, déclarait : « C'est là une annonce extrêmement positive. Au fil des ans, nous avons été informés par des membres en service des difficultés rencontrées à se trouver un logement convenable; cela dit, nous espérons que ce nouveau programme les soulagera de ce fardeau afin qu'ils puissent se concentrer sur ce qu'ils font le mieux, soit de servir notre pays. »

Nous demeurons toutefois très conscients que lorsque l'IVC actuellement perçue par certains militaires sera abolie, certains d'entre eux ne pourront plus bénéficier de la nouvelle indemnité. Ainsi, les membres vivant dans des logements militaires n'y seront plus admissibles. La Légion continuera de faire un suivi sur ces réalités pour s'assurer que les besoins fondamentaux requis par nos membres en service soient quand même rencontrés, en dépit de toute réduction soudaine du leur revenu total.

Cette nouvelle indemnité est prévue entrer en vigueur le 1er juillet 2023.

Pour en savoir plus sur ce sujet : https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/solde-pension-indemnites/prestations/differentielle-de-logement-des-forces-canadiennes.html

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d'une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses 250 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

Relations publiques / Requêtes médiatiques : [email protected] / 343-540-7604 ? Nujma Bond

Legion.ca

Facebook.com/CanadianLegion

Twitter.com/RoyalCdnLegion

Instagram.com/royalcanadianlegion

youtube.com/user/RCLDominionCommand

Linkedin.com/company/royalcanadianlegion

Communiqué envoyé le 22 mars 2023 à 15:35 et diffusé par :