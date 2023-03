Dealroom et RockawayX publient le rapport 2023 sur l'état du financement des entreprises de cryptomonnaie en Europe





Aujourd'hui, RockawayX (une entreprise de capital-risque qui soutient des projets Web3 de premier plan) et Dealroom ont publié leur rapport sur l' état du financement des cryptomonnaies en Europe.

Publié dans son intégralité ici, le rapport met notamment en évidence les points suivants :

La création de licornes dans toutes les zones géographiques a atteint son apogée en 2021.

Les startups européennes des cryptomonnaies ont attiré un financement record (5,7 milliards de dollars) en 2022, tandis que le financement des startups de la cryptomonnaie américaines a diminué par rapport à l'année précédente.

L'Europe compte le plus grand nombre de startups de la cryptomonnaie, mais reste à la traîne en ce qui concerne les entreprises en phase finale.

Les startups européennes représentent une part importante des financements de cryptomonnaies en phase de démarrage dans le monde.

La part des investisseurs américains dans les financements de démarrage et de série A des startups de la cryptomonnaie européennes était de 21 % et 29 %.

Londres reste la plaque tournante de la cryptomonnaie en Europe.

Le « Web3 » est en plein essor, avec une augmentation du nombre d'utilisateurs, l'arrivée de grandes marques et l'accroissement du financement par capital-risque. Plus de la moitié des fonds de capital-risque investis dans les cryptomonnaies européennes sont destinés à des entreprises qui conçoivent des produits et services financiers.

C'est en 2022 que le financement des entreprises qui conçoivent des outils pour les développeurs, des « roll-ups » et des « Layer-1 » a le plus progressé.

« Le marché des cryptomonnaies a été défini par des cycles de quatre ans. Au cours de l'hiver crypto 2018, la capitalisation totale du marché des actifs numériques a chuté de 80 %, mais l'activité de financement des startups est restée stable. Un grand nombre d'entreprises de cryptomonnaies les plus remarquables d'aujourd'hui ont été financées et lancées au cours de cette période », a déclaré Viktor Fischer, directeur général de RockawayX. Il a ajouté : « Avec un environnement réglementaire américain de plus en plus hostile, les acteurs du secteur de la cryptomonnaie se tournent vers d'autres régions pour obtenir des financements. L'Europe compte déjà un grand nombre de startups du secteur de la cryptomonnaie et un écosystème initial de premier plan. Cela pourrait attirer le financement de fin de cycle qui a catapulté les leaders américains lors du dernier cycle. »

« En tant qu'investisseurs, nous observons que le ralentissement modifie le déroulement des opérations ; alors que les levées de fonds étaient autrefois rapidement sursouscrites et clôturées frénétiquement, parfois quelques jours après le lancement du processus, les levées peuvent maintenant s'étendre sur plusieurs mois », a déclaré Samantha Bohbot, directrice de la croissance et de la gestion des investisseurs chez RockawayX.

À propos de Dealroom

Dealroom.co est le principal fournisseur de données sur les écosystèmes des startups, des entreprises en phase de démarrage et des entreprises en croissance. Fondée à Amsterdam en 2013, Dealroom.co collabore désormais avec un grand nombre des investisseurs, entrepreneurs et organisations gouvernementales les plus éminents au monde pour offrir transparence, analyse et connaissances sur l'activité de capital-risque.

À propos de RockawayX

RockawayX investit dans des entreprises de cryptomonnaie et des projets de jetons en phase de démarrage depuis 2018. Basée en Europe, la société gère des stratégies d'investissement en capital-risque et en crédit très performantes. Elle contribue à la décentralisation, la sécurité et la croissance des réseaux et des applications de chaîne de blocs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 mars 2023 à 15:05 et diffusé par :