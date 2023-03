Le Programme de stages habilite la prochaine génération de travailleurs de la bioéconomie du Canada





BioTalent Canada célèbre aujourd'hui la Journée nationale de l'apprentissage intégré au travail (AIT) et publie les répercussions de l'expérience de travail des étudiants obtenue par l'entremise du Programme de stages pratiques pour étudiants (PSPÉ). Le programme continue d'habiliter la prochaine génération de travailleurs de la bioéconomie.

Depuis 2017, le project de BioTalent Canada dans le cadre du PSPÉ a réussi à placer plus de 11 000 étudiants en stage dans des organismes de biotechnologie de premier plan au Canada, dont plus de 3 000 étudiants depuis avril 2022. Ces stages ont permis aux participants de suivre une formation précieuse en milieu de travail et d'acquérir une expérience de travail d'une importance cruciale dans le secteur de la biotechnologie qui s'est développé de façon fulgurante depuis la pandémie.

Les plus de 2 000 employeurs qui ont participé dans le project mettent à profit l'occasion d'accéder à de jeunes esprits brillants et à des approches novatrices que ces derniers apportent à leur travail. Depuis 2017, le PSPÉ a injecté près de 75 millions de dollars dans la bioéconomie.

« Ce programme en demande a été un programme bénéfique pour tous, tant pour les étudiants que pour les employeurs », déclare Robert Henderson, président-directeur général (PDG) de BioTalent Canada. « Le fait que plus de 11 000 étudiants aient participé au PSPÉ au cours des six dernières années témoigne de sa popularité et des avantages évidents qu'il offre aux participants. »

Les cotes de satisfaction liées au PSPÉ ont été extrêmement élevées : 98 % des organisations concernées ont déclaré qu'elles participeront à nouveau. En moyenne, les employeurs participants ont embauché cinq stagiaires, et 99 % se disent satisfaits des étudiants qu'ils ont embauchés et avec lesquels ils ont travaillé dans le cadre du programme.

De plus, plus de la moitié (70 %) des organisations qui ont participé au PSPÉ ont déclaré que le poste de stage n'aurait pas été créé ou qu'elles ne sont pas certaines que le poste aurait existé sans le financement qu'elles ont reçu de BioTalent Canada.

« En tant que jeune organisation médicale en démarrage, BioTalent Canada a été pour nous une ressource essentielle pour subventionner les salaires des jeunes talents », déclare Richard Pietro, responsable de partenariats de Skinopathy. « Toutefois, c'est la disponibilité et la patience qui les distinguent vraiment, ce qui nous a aidé à naviguer le financement public. »

Au total, 76 % des participants au PSPÉ sont issus de groupes sous-représentés, notamment les femmes, les personnes en situation de handicap, les minorités visibles, les Autochtones, les immigrants, et des étudiants de première année.

« Chez BioTalent Canada, nous sommes impatients de continuer de croître et d'affiner notre expérience de travail des étudiants », déclare le PDG Henderson. « Au cours des prochaines années, nous espérons voir davantage d'étudiants et d'organismes en profiter, et nous sommes impatients d'aider la bioéconomie du Canada à prospérer. »

« Les compétences, le talent et la créativité des jeunes Canadiens sont au coeur d'une économie future plus forte et plus innovante. C'est pourquoi notre gouvernement s'est engagé à soutenir les étudiants de niveau postsecondaire en leur offrant des possibilités telles que celles offertes par le Programme de stages pratiques pour étudiants, qui leur permet d'acquérir l'expérience dont ils ont besoin pour réussir. » - La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien

Financé en partie par le Programme de stages

pratiques pour étudiants du gouvernement du Canada.

À propos de BioTalent Canada

BioTalent Canada appuie les gens derrière la science essentielle. Reconnue comme la source incontournable de renseignements sur le marché du travail, BioTalent Canada guide les intervenants de la bioéconomie avec des données factuelles et des normes axées sur l'industrie. BioTalent Canada s'efforce de catalyser l'intelligence en bioéconomie, de combler le fossé entre les talents prêts à l'emploi et les employeurs et d'assurer l'agilité, la résilience et la durabilité de l'un des secteurs les plus vitaux du Canada.

Figurant depuis peu sur la liste des 50 Meilleurs lieux de travail au Canada dans la catégorie des employeurs qui comptent moins de 50 employés et parmi les Meilleurs lieux de travailMC pour le Bien-être mental et les Meilleurs lieux de travailMC dans les Soins de santé 2022, et certifiée Great Place to WorkMD 2022, BioTalent Canada applique en son sein les mêmes normes que celles qu'elle recommande à ses partenaires. Ces distinctions lui ont été attribuées après une analyse rigoureuse et indépendante effectuée par Great Place to WorkMD.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site biotalent.ca/fr.

Programme de stages pratiques pour étudiants

Le Programme de stages pratiques pour étudiants de BioTalent Canada offre jusqu'à 7 000 $ en subventions salariales aux employeurs de la bioéconomie et des soins de santé pour embaucher des étudiants inscrits dans les programmes de sciences, de technologies, d'ingénierie et de mathématiques (STIM), de soins de santé, d'affaires et de tous les autres programmes des établissements postsecondaires canadiens. Le programme a commencé en 2017.

Les demandes de financement du PSPÉ en 2023-2024 commencent le 23 février.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site biotalent.ca/FondsCo-Op.

