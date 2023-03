La Déclaration faite à l'avance maintenant disponible à l'aéroport international Edmonton





Les voyageurs peuvent faire leur déclaration de douane à l'avance et gagner du temps à l'aéroport

EDMONTON, AB, le 22 mars 2023 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) explore des moyens sûrs, sécuritaires et novateurs pour offrir une expérience frontalière améliorée et plus rapide aux voyageurs qui entrent au Canada.

À compter d'aujourd'hui, tous les voyageurs arrivant sur des vols internationaux à l'aéroport international d'Edmonton (YEG) peuvent utiliser la Déclaration faite à l'avance. Des voies express sont également disponibles dans la zone des douanes afin que les voyageurs qui ont rempli leur Déclaration faite à l'avance puissent éviter les files d'attente aux bornes d'inspection primaire (BIP).

La Déclaration faite à l'avance permet aux voyageurs de soumettre leur déclaration de douane et d'immigration jusqu'à 72 heures avant leur arrivée au Canada. Les voyageurs peuvent désormais passer moins de temps aux BIP quand ils arrivent à l'aéroport, ce qui permet de réduire le temps d'attente à la frontière.

Afin de moderniser et d'accélérer les voyages, la Déclaration faite à l'avance est déjà disponible pour les voyageurs arrivant sur des vols internationaux aux aéroports canadiens suivants :

Calgary (YYC)

(YYC) Halifax-Stanfied (YHZ)

Toronto -Pearson (YYZ)

-Pearson (YYZ) Montréal-Trudeau (YUL)

Winnipeg - Richardson (YWG)

- (YWG) Québec-Jean-Lesage (YQB)

Billy Bishop Toronto City (YTZ)

Ottawa Macdonald - Cartier (YOW)

- (YOW) Vancouver (YVR)

La Déclaration faite à l'avance fait partie de l'initiative de modernisation des programmes pour les voyageurs de l'ASFC, qui sera mise en oeuvre au cours des prochaines années. La modernisation des voyages comprend l'utilisation de technologies et d'outils numériques pour le bénéfice des voyageurs et des agents des services frontaliers.

« Grâce à la Déclaration faite à l'avance et aux voies express maintenant disponibles à l'aéroport international d'Edmonton, les voyageurs peuvent profiter d'une expérience frontalière plus rapide. C'est un exemple de la façon dont nous modernisons les frontières du Canada, et nous sommes heureux de travailler avec des partenaires, comme l'Autorité aéroportuaire d'Edmonton, pour offrir cette option numérique aux voyageurs. »

-Brad Wozny, directeur général régional, région des Prairies de l'ASFC

« L'ASFC a le rôle intégral de fournir des services de contrôle frontalier, d'immigration et de douane à l'aéroport international d'Edmonton (YEG). Bien que la sûreté et la sécurité soient toujours nos principales priorités, nous visons à offrir une expérience efficace et positive à nos voyageurs tout au long de leur parcours dans l'aéroport, y compris lors de leur passage à la frontière. Nous accueillons favorablement la Déclaration faite à l'avance de l'ASFC et sommes certains que nos passagers seront heureux de vivre une expérience frontalière améliorée et plus rapide à YEG. »

- Steve Maybee, vice-président des opérations, de l'infrastructure et de la communication organisationnelle, aéroport international d'Edmonton

Les premières données d'utilisation montrent que la Déclaration faite à l'avance dans ArriveCAN réduit d'environ un tiers le temps qu'un voyageur passe à une BIP ou à une porte électronique.

Les voyageurs peuvent soumettre une nouvelle déclaration à tout moment dans les 72 heures précédant leur arrivée au Canada . Ils peuvent également modifier leur déclaration à la borne de l'aéroport à leur arrivée. La déclaration n'est pas finalisée tant qu'elle n'a pas été confirmée à la borne de l'aéroport.

. Ils peuvent également modifier leur déclaration à la borne de l'aéroport à leur arrivée. La déclaration n'est pas finalisée tant qu'elle n'a pas été confirmée à la borne de l'aéroport. Les renseignements personnels fournis dans ArriveCAN sont protégés conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Pour en savoir plus, consultez l'Énoncé de confidentialité d'ArriveCAN. La Déclaration l'ASFC faite à l'avance comporte un énoncé de confidentialité supplémentaire qui est présenté aux utilisateurs lorsqu'ils accèdent à la fonction. La fonction offre un chiffrement de bout en bout des renseignements transmis à l'ASFC avant l'arrivée au Canada .

