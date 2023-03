GRAND RASSEMBLEMENT 2023 - PEUPLES AUTOCHTONES ET MUNICIPALITÉS. L'EDPN SOULIGNE L'IMPORTANCE DE CET ÉVÉNEMENT D'IMPACT MAJEUR





TIOHTIÀ:KE, QC (MONTRÉAL), le 22 mars 2023 /CNW/ - L'École des dirigeants des Premières Nations (EDPN) tient à remercier et féliciter les organisateurs du Grand Rassemblement 2023 des Peuples autochtones et des municipalités, un événement d'impact majeur présenté conjointement par la communauté de Kitigan Zibi Anishinabeg et la Ville de Gatineau. L'EDPN est fière de contribuer concrètement à cet événement qui accueille, du 22 au 24 mars, 2023 les Cheffes et Chefs des Peuples autochtones ainsi que les mairesses et maires des municipalités du Québec, notamment avec la présentation du diner réseautage.

« Un événement comme celui-ci est nécessaire afin de développer et consolider les relations entre les communautés autochtones et les municipalités voisines. Cela permet d'avoir des échanges constructifs dans une perspective de compréhension mutuelle et de réconciliation. Le but ultime étant de voir des projets porteurs qui bénéficieront à l'ensemble des populations autochtones et allochtones. L'EDPN est fière d'être associée à un événement d'impact social et économique comme le Grand rassemblement 2023 », a commenté Manon Jeannotte, Directrice de l'EDPN.

Par ailleurs, l'EDPN désire souligner l'apport majeur des nombreux panellistes et conférenciers des différents cercles de discussions et des activités du Grand Rassemblement 2023. Plus particulièrement, ceux et celles qui participent actuellement aux programmes de formation de cette nouvelle École à titre de participants ou de formateurs.

Enfin, en marge du Grand Rassemblement 2023, l'EDPN a offert une formation sur mesure pour les agents de développement économique des communautés présents lors de l'événement. Cette formation, qui s'inscrit dans l'offre globale de l'EDPN, vise à outiller les personnes clés dans les organisations autochtones en les aidant à développer des stratégies pour développer des relations d'affaires efficaces et à devenir des acteurs de changements.

L'École des dirigeants des Premières Nations (EDPN), propulsée par l'École des dirigeants HEC Montréal, est une nouvelle école de gestion pour et par les Premières Nations offrant des formations universitaires qualifiantes de courte durée dans les communautés, en ligne, et à Montréal. Avec pour objectif de renforcer les compétences des leaders en combinant les savoirs ancestraux aux meilleures pratiques en gestion contemporaine, plusieurs formations s'adressant aux élus, aux administrateurs, aux dirigeants, ainsi qu'aux entrepreneurs issus des Premières Nations sont offertes. D'autres clientèles pourront s'ajouter. Unique en son genre, l'EDPN rassemble des professeurs de HEC Montréal et des formateurs issus des Premières Nations.

En savoir plus : hec.ca/edpn

