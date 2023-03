Grâce à une biotechnologie innovante, DIC et Debut entament le développement commercial conjoint de polyphénols pour les secteurs des cosmétiques et de la nutrition





DIC Corporation (DIC) annonce l'amorce d'un développement commercial conjoint dans le domaine des polyphénols avec la startup californienne de biotechnologie Debut, une société de biologie synthétique intégrée verticalement et à l'avant-garde de la technologie de biofabrication avancée. Les polyphénols seront produits grâce à une biotechnologie innovante et utilisés dans les secteurs des cosmétiques et de la nutrition. Dans un premier temps, DIC et Debut entameront la construction d'une unité de bioproduction aux États-Unis en 2023, puis lanceront la commercialisation internationale dans le secteur des cosmétiques en 2024 via le réseau de distribution du Groupe DIC.

Debut dispose de technologies exceptionnelles de recherche et de conception d'enzymes ainsi que d'une plateforme de biofabrication avancée (fermentation de précision et synthèse acellulaire) utilisant ces enzymes. Ces technologies permettent la production sélective et stable de nombreux composés organiques naturels rares. En juillet 2021, DIC et Debut ont entamé un développement conjoint sur une nouvelle méthode de synthèse de pigments d'origine naturelle, Grâce à leur collaboration, les deux sociétés ont atteint une efficacité de production 1 000 fois supérieure à celle généralement obtenue avec les méthodes de fermentation traditionnelles. DIC et Debut fabriquerons et commercialiserons désormais conjointement des polyphénols, de plus en plus prisés ces dernières années, destinés à être utilisés dans les cosmétiques et la nutrition.

Les polyphénols constituent une famille de composés organiques naturels largement présente dans les végétaux. Également appelés « extraits naturels » dans les produits de consommation, les polyphénols sont extraits de plantes et souvent utilisés comme ingrédients cosmétiques. Cependant, malgré leurs résultats prometteurs, les polyphénols se sont commercialement heurtés à des obstacles de taille, notamment en raison de leurs rendements inacceptables (la quantité qui peut être extraite est souvent faible) et de leur coût. La technologie de biofabrication brevetée de Debut surmonte ces obstacles et permet la fabrication stable d'ingrédients actifs avec des niveaux élevés de pureté et de concentration. Par rapport aux ingrédients cosmétiques habituels utilisés tels que la vitamine C, une évaluation initiale avec des prototypes de laboratoire a confirmé de nombreux effets positifs sur la peau, notamment des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et anti-âge au niveau génétique. De plus, ce processus de biofabrication permet de réduire la quantité d'eau et de sols utilisés à moins d'un dixième par rapport à la méthode conventionnelle d'extraction, et peut réduire considérablement la production de déchets après extraction. Les polyphénols nouvellement fabriqués répondront facilement aux attentes des marques de cosmétiques et des consommateurs en matière d'ingrédients durables et de procédés de fabrication respectueux de l'environnement.

Le réseau de vente mondial du Groupe DIC sera utilisé pour proposer et vendre des produits à base de polyphénols nouvellement développés aux marques de cosmétiques intéressées par l'innocuité, l'efficacité et la durabilité. S'acquittant de sa mission redéfinie de « Fournir en toute sécurité de la couleur et du confort pour créer un avenir meilleur pour les personnes et la planète ? Color & Comfort », DIC s'efforce à travers ce développement commercial conjoint avec Debut d'offrir des produits plus sûrs et respectueux de l'environnement.

DIC Corporation est l'un des principaux fabricants de produits chimiques fins au monde et une société centrale du groupe DIC, une organisation multinationale qui se compose d'environ 190 filiales, dont Sun Chemical Corporation, et qui opère dans plus de 60 pays et régions. Le Groupe DIC est reconnu comme une entreprise leader mondiale sur les marchés d'une variété de produits essentiels aux modes de vie modernes, notamment les matériaux d'emballage, les matériaux d'affichage tels que ceux utilisés dans les écrans de télévision et d'ordinateur et les matériaux haute performance utilisés dans les smartphones, autres appareils numériques et automobiles. Grâce à ces produits, le Groupe s'efforce d'offrir sécurité et tranquillité d'esprit, couleur et confort, à tous. Le Groupe DIC déploie également des efforts pour participer à une société durable en développant des produits innovants qui répondent aux changements sociaux et contribuent à résoudre les problèmes sociaux. Avec des ventes nettes annuelles consolidées dépassant les 1 000 milliards de yens et plus de 22 000 employés à travers le monde, nous nous engageons à collaborer étroitement avec nos clients à l'échelle mondiale.

