Le festival MURAL dévoile les 15 artistes visuels en tête d'affiche de sa 11e édition, qui aura lieu du 8 au 18 juin 2023 !

MONTRÉAL, le 22 mars 2023 /CNW/ - L'équipe du Festival MURAL est fière de dévoiler aujourd'hui les 15 premiers artistes visuels qui seront en tête d'affiche de la programmation de la 11e édition du festival, qui aura lieu du 8 au 18 juin prochain à Montréal !

Ces artistes vont créer les oeuvres murales d'envergure et les installations artistiques majeures du festival MURAL 2023, qui se déroulera comme à son habitude dans le véritable musée à ciel ouvert créé depuis 2013 sur le boulevard Saint-Laurent, piéton pour l'occasion et toujours accessible gratuitement.

" Nous sommes emballés de vous présenter cette première vague d'artistes au talent incroyable et nous avons très hâte de les voir en pleine action. Nous invitons les Montréalais et les visiteurs d'ici et d'ailleurs à nous retrouver encore une fois en juin, pour commencer l'été en beauté!", souligne Pierre-Alain Benoît, directeur général du festival MURAL.

Fidèle à son habitude, le festival MURAL accueille en 2023 plusieurs artistes internationaux de renommée mondiale : L'iconique duo brésilien OSGEMEOS produira une grande fresque murale sur le boulevard Saint-Laurent au centre-ville. L'artiste français Saype produira une oeuvre éphémère gigantesque sur l'herbe d'un grand parc de la ville. Cleon Peterson (USA), Lauren YS (USA), Tima (Maroc) créeront aussi des murales d'envergure. L'artiste Bordalo II (Portugal) fera une oeuvre sculpturale présentée par Fizz. L'artiste espagnol Isaac Cordal introduira ses installations miniatures partout sur le boulevard Saint-Laurent. Quant à Egle Zvirblyte , l'artiste lituanienne qui a créé l'identité visuelle de MURAL 2023, elle créera une murale et plusieurs installations artistiques sur le site du festival.

Les artistes canadiens ne sont pas en reste, au contraire. Les Montréalais de Projet TYXNA réinventeront la fameuse murale "Mémé la Main, alias Granny" produite lors de la 1ère édition du festival en 2013. Kezna Dalz (MTL), dans le cadre d'un projet présenté par H&M, Alex Bacon (TOR) et Shalak Attack (TOR) produiront également des murales d'envergure. Le célèbre artiste de rue montréalais Roadsworth produira plusieurs oeuvres illusionnistes sur la rue et les trottoirs du boulevard Saint-Laurent. Le Torontois birdO créera une immense oeuvre gonflable qui sera installée sur le site des concerts musicaux du festival. Finalement, l'artiste JUNKO produira une impressionnante sculpture métallique présentée en collaboration avec BIXI.

La programmation musicale et événementielle du festival MURAL 2023 sera dévoilée dans quelques semaines. Restez à l'affût !

Le festival MURAL 2023, présenté par Fizz, est produit grâce à LNDMRK et la Société de développement du boulevard Saint-Laurent (SDBSL), partenaires fondateurs de l'événement.

Les partenaires majeurs du festival sont Air Canada, la SAQ, Canadian Tire, H&M et BIXI. Les partenaires officiels sont, notamment, Chic-Choc, Stand Up par L'Oréal Paris, Bombay Sapphire, et Publicité Sauvage.

MURAL profite également du soutien financier du Gouvernement du Québec, du Gouvernement du Canada, de la Ville de Montréal, de Tourisme Montréal, du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil des Arts de Montréal et de l'Institut Français.

À PROPOS DE MURAL

MURAL est un organisme à but non lucratif oeuvrant principalement à Montréal et dont la mission est de démocratiser l'art urbain. Producteur du festival d'art public MURAL à Montréal, chaque année en juin, l'organisme présente des oeuvres d'art mural, des spectacles musicaux, des installations et oeuvres numériques et technologiques ainsi que des expositions, sur et autour du boulevard Saint-Laurent. L'organisme produit également des oeuvres d'art public et des événements spéciaux à l'année, à Montréal et dans diverses régions du Québec. MURAL s'illustre comme acteur clé de la promotion de l'art urbain sous toutes ses formes, et a été récipiendaire des plusieurs prix depuis le lancement du festival en 2013, comme le Grand Prix du tourisme Montréal (2014, 2016, 2019), le Prix Idea (2021), le Grand prix du design (2022), ou encore le Sponsorship Marketing Award (2022).

